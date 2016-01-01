На корпоративе у Порошенко произошли две драки

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Сегодня, 12:00.
Происшествия

На предновогоднем корпоративе, устроенном фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент", произошли две серьезные драки.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко. Фото: vk.com/petroporoshenn.

Об этом "Вестям" сообщил один из депутатов Верховной Рады, присутствовавший на мероприятии.

"Вы — самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить (вероятно, речь идет о лидере "Радикальной партии" Олеге Ляшко и лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко)", — сказал Порошенко, выступая с речью. Президент отчитался о состоянии дел в стране, чем, по мнению источника, "показался даже самим депутатам БПП оторванным от реальности". По словам собеседника, Порошенко рассказал о том, что исполняются все обещания, которые давал.

После этого, по словам депутата, в течение часа произошли "две шикарные драки". "В одной из них пострадал Розенблат (нардеп от БПП Борислав Розенблат)", — рассказал нардеп.

Одна из потасовок, утверждает собеседник, "была очень громкой, с падением урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался". Также депутат поведал, что многие топ-персоны БПП покинули мероприятие через черный вход уже через полчаса после его начала, поскольку на главном входе многих пытались заснять журналисты, пишет bfm.ru.

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