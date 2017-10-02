На крупнейшем свинокомплексе "Алтаймясопром" ввели наблюдение

Процедура наблюдения введена на "Алтаймясопроме" с 18 сентября. Она будет действовать до середины февраля. Временным управляющим назначен Дмитрий Чертов. По словам Игоря Тищенко, директора свинокомплекса "Алтаймясопром", на предприятии его еще никто не видел.

Игорь Тищенко,

директор свинокомплекса "Алтаймясопром":

В настоящий момент предприятие работает стабильно. Все технологические аспекты соблюдаются. Я могу заверить, что наш свинокомплекс соответствует всем европейским показателям.

Напомним, иск о банкротстве "Алтаймясопрома" был подан летом 2017 года. Признать предприятие несостоятельным потребовала "Барнаульская сервисная компания", задолженность перед которой составляет 669 тыс рублей. Позже с аналогичным требованием в суд обратились "Внешэконмбанк", налоговая и ряд других компаний.

Между тем, собственники свинокомплекса просят банк продлить кредитный период на 10 лет. Один из учредителей "Алтаймясопрома" Валерий Шарнин сообщил "Коммерсанту", что через год они запустят вторую очередь комплекса, через два-три года начнут выплачивать проценты, через 5 лет — платить тело кредита. Объем дополнительных инвестиций, необходимых для завершения проекта, Шарнин оценил в 1,8 млрд рублей.

Строительство свинокомплекса началось в 2010 году. Проект реализуется в рамках краевой программы комплексного развития Алтайского Приобья. В составе комплекса должны были войти комбикормовый завод мощностью 162 тыс тонн продукции в год, элеватор на 50 тысяч тонн сырья, две свинофермы, мясохладобойня, перерабатывающий цех. В 2014 году финансирование проекта было приостановлено. Как сообщили ранее власти Алтайского края, часть этих объектов находится в высокой степени готовности.

Факт

Согласно данным портала kartoteka.ru, основным собственником в уставном капитале "Алтаймясопроа" является председатель совета директоров "УК КЕМ-ОЙЛ" Александр Юган (622,5 млн рублей — 83% от размера уставного капитала). Доля Валерия Шарнина составляет 8%, Бориса Панова — 9%. Последний в свое время был инициатором данного проекта и его гендиректором. В конце 2016 года его место занял Игорь Тищенко, ранее занимавший пост директора по оперативному управлению. Формальным поводом ротации стало достижение Борисом Пановым пенсионного возраста.