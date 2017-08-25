На Кубани автобус с людьми сорвался с пирса в море. 13 погибших

25 августа в 08.07 в МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в Керченский пролив упал вахтовый автобус.
Погибли 13 человек, рассказал "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи региона.
Госпитализированы четыре человека, сообщает ТАСС. Все — в тяжелом состоянии. Всего в автобусе были 20 человек.
Автобус перевозил рабочих предприятия "Таманьнефтегаз", которые возвращались с вахты, пишет Медуза.
На место направлены силы и средства МЧС России. Обстановка уточняется.
На месте происшествия работают водолазы. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за отказавших тормозов, сообщает politexpert.net.
Издание РБК заявляло, что рабочие, находившиеся в автобусе, строили мост в Крым. Однако пресс-секретарь Росавтодора Евгений Кузнецов опровергнул в разговоре с "URA.RU" эти сведения, подтвердив, что в автобусе были вахтовики "Таманьнефтегаза".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.