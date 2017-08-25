На Кубани автобус с людьми сорвался с пирса в море. 13 погибших

Погибли 13 человек, рассказал "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи региона.

Госпитализированы четыре человека, сообщает ТАСС. Все — в тяжелом состоянии. Всего в автобусе были 20 человек.

Автобус перевозил рабочих предприятия "Таманьнефтегаз", которые возвращались с вахты, пишет Медуза.

На место направлены силы и средства МЧС России. Обстановка уточняется.

На месте происшествия работают водолазы. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за отказавших тормозов, сообщает politexpert.net.

Издание РБК заявляло, что рабочие, находившиеся в автобусе, строили мост в Крым. Однако пресс-секретарь Росавтодора Евгений Кузнецов опровергнул в разговоре с "URA.RU" эти сведения, подтвердив, что в автобусе были вахтовики "Таманьнефтегаза".