Против культа личности: на Кубе запретили называть улицы именем Кастро

149
Сегодня, 10:24.
Политика

Парламент Кубы одобрил закон, запрещающий любое использование имени покойного лидера страны Фиделя Кастро в общественных местах.

Владимир Путин и Фидель Кастро, 2000 год.
Владимир Путин и Фидель Кастро, 2000 год. Фото: Сайт президента России.

Также запрещено использовать его образ при возведении памятников.

По информации агентства EFE, запрет распространяется на использование имени и изображения Кастро в наименованиях площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград и почетных титулов из соображений политической этики.

Цель документа — избежать любых проявлений культа личности Кастро, пишет "Росбалт". 

90-летний Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября. В последние годы управлением страной занимается его брат Рауль.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров