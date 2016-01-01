Против культа личности: на Кубе запретили называть улицы именем Кастро

Также запрещено использовать его образ при возведении памятников.

По информации агентства EFE, запрет распространяется на использование имени и изображения Кастро в наименованиях площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград и почетных титулов из соображений политической этики.

Цель документа — избежать любых проявлений культа личности Кастро, пишет "Росбалт".

90-летний Фидель Кастро ушел из жизни 25 ноября. В последние годы управлением страной занимается его брат Рауль.