На Курилах найдено тело алтайского красноармейца, воевавшего с японцами

На острове Шумшу Курильской гряды поднято тело красноармейца, призванного из Косихинского района Алтайского края. Боец погиб во время Курильской десантной операции в 1945 году.
Тело нашего земляка было поднято поисковиками Камчатского регионального отделения "Поисковое движение России" в время экспедиции, которая завершилась 23 июля.
Красноармейца удалось идентифицировать по подписанной фляжке найденной вместе с ним на высоте 171, им оказался без вести пропавший 18 августа 1945 года Ломакин Иван Кириллович 1918 года рождения, уроженец Верхжилинского сельсовета Косихинского района Алтайского края, мать — Евдокия Егоровна.
По данным портала "Память народа" удалось установить боевой путь красноармейца, в январе 1941 года был призван Косихинским РВК, участвовал в боях в составе Третьего Украинского фронта в разгроме немецко-румынских войск в районе Кишинев—Яссы и Венской наступательной операции, закончил боевой путь в Австрии 1 мая 1945 года. По архивным документам в 1943 году красноармеец Ломакин был представлен и награжден медалью "За отвагу", из рапорта:
…телефониста 63 взвода связи 1-ого дивизиона Ломакина Ивана Кирилловича представить к награде за то, что в бою в районе хутора Пасека в районе реки Северный Донец 12 сентября 1943 года под сильным артиллерийским огнем противника в проливной дождь шесть раз восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и огневыми позициями...
Вторая мировая война для красноармейца закончилась на острове Шумшу островов Курильской гряды в августе 1945 года. По её итогам СССР вернул себе земли, потерянные в результате поражения в Русско-японской войне 1904—1905 годов. Бои за освобождение Сахалина и Курил были ожесточёнными, а август стал самым кровопролитным месяцем в истории Дальнего Востока. Чтобы сокрушить японскую армию, прорвать мощную полосу укреплений, требовались огромные человеческие силы. За десять дней Южно-Сахалинской наступательной операции с 11 по 21 августа погибло более одной тысячи советских солдат. В Курильской десантной операции такое же количество людей было потеряно всего за два дня.
Начиная с 2014 года, когда на острове начались официальные поисковые работы при участии Поискового движения России и Министерства обороны РФ, картина событий 1945 года стала дополняться деталями, которые позволяют делать выводы о том, как велись бои. Например, огромное количество найденных гранат говорит о том, что солдаты двух армий просто забрасывали ими друг друга. Поисковые экспедиции на Шумшу — это испытание. Испытание силы, стойкости в условиях проливных дождей, ветров, туманов, бездорожья и отсутствия цивилизации.
Анатолий Ломакин,
командир молодежного историко-патриотического поискового сводного отряда "Алтай" (Бийск):
В настоящее время подробности уточняются, с поисковиками на острове Шумшу установлено взаимодействие, начаты работы по поиску родственников красноармейца Ломакина Ивана Кирилловича из Косихинского района, мы просим откликнуться тех, кому известно что-либо о близких красноармейца.
Телефон для связи +7-905-084-29-99.
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