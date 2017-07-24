На Курилах найдено тело алтайского красноармейца, воевавшего с японцами

Поисковые работы на острове Шумшу. Фото из архива редакции. Остров Шумшу. Фото из архива редакции. Остров Шумшу. Фото из архива редакции.

Тело нашего земляка было поднято поисковиками Камчатского регионального отделения "Поисковое движение России" в время экспедиции, которая завершилась 23 июля.

Красноармейца удалось идентифицировать по подписанной фляжке найденной вместе с ним на высоте 171, им оказался без вести пропавший 18 августа 1945 года Ломакин Иван Кириллович 1918 года рождения, уроженец Верхжилинского сельсовета Косихинского района Алтайского края, мать — Евдокия Егоровна.

По данным портала "Память народа" удалось установить боевой путь красноармейца, в январе 1941 года был призван Косихинским РВК, участвовал в боях в составе Третьего Украинского фронта в разгроме немецко-румынских войск в районе Кишинев—Яссы и Венской наступательной операции, закончил боевой путь в Австрии 1 мая 1945 года. По архивным документам в 1943 году красноармеец Ломакин был представлен и награжден медалью "За отвагу", из рапорта:

…телефониста 63 взвода связи 1-ого дивизиона Ломакина Ивана Кирилловича представить к награде за то, что в бою в районе хутора Пасека в районе реки Северный Донец 12 сентября 1943 года под сильным артиллерийским огнем противника в проливной дождь шесть раз восстанавливал связь между наблюдательным пунктом и огневыми позициями...

Вторая мировая война для красноармейца закончилась на острове Шумшу островов Курильской гряды в августе 1945 года. По её итогам СССР вернул себе земли, потерянные в результате поражения в Русско-японской войне 1904—1905 годов. Бои за освобождение Сахалина и Курил были ожесточёнными, а август стал самым кровопролитным месяцем в истории Дальнего Востока. Чтобы сокрушить японскую армию, прорвать мощную полосу укреплений, требовались огромные человеческие силы. За десять дней Южно-Сахалинской наступательной операции с 11 по 21 августа погибло более одной тысячи советских солдат. В Курильской десантной операции такое же количество людей было потеряно всего за два дня.

Начиная с 2014 года, когда на острове начались официальные поисковые работы при участии Поискового движения России и Министерства обороны РФ, картина событий 1945 года стала дополняться деталями, которые позволяют делать выводы о том, как велись бои. Например, огромное количество найденных гранат говорит о том, что солдаты двух армий просто забрасывали ими друг друга. Поисковые экспедиции на Шумшу — это испытание. Испытание силы, стойкости в условиях проливных дождей, ветров, туманов, бездорожья и отсутствия цивилизации.

Анатолий Ломакин,

командир молодежного историко-патриотического поискового сводного отряда "Алтай" (Бийск):

В настоящее время подробности уточняются, с поисковиками на острове Шумшу установлено взаимодействие, начаты работы по поиску родственников красноармейца Ломакина Ивана Кирилловича из Косихинского района, мы просим откликнуться тех, кому известно что-либо о близких красноармейца.

Телефон для связи +7-905-084-29-99.