На курорте "Манжерок" откроется Байк Парк с бесплатными подъёмниками для спортсменов

Байк парк на всесезонном курорте "Манжерок" (Республика Алтай) – это уникальный комплекс из четырёх трасс для скоростного спуска на горных велосипедах ("даунхилла"). Три трассы: "Синяя" – 1700 метров, "Красная" – 700 метров и "Чёрная" – 2200 метров предназначены для профессиональных маунтинбайкеров. Уровень сложности "Чёрной" трассы такой высокий благодаря уникальному горному рельефу этой местности, именно эта трасса привлекает в "Манжерок" спортсменов высшей категории. Для новичков курорт "Манжерок" в этом году подготовил "Зелёную" трассу, протяжённостью 1900 метров.

Для всех гостей байк-парка до конца сезона канатная дорога работает совершенно бесплатно. На будущий год на курорте будет прокат велосипедов и защиты, а кресельные подъёмники будут оборудованы креплениями для велосипедов.

Ждём профессионалов, новичков и зрителей на Всесезонном курорте "Манжерок". Подробности по мероприятию и бронирование гостиницы по тел. 8 (913) 992-88-88

Республика Алтай, Майминский район, село Озерное

Телефон: 8 (913) 992-88-88

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