На 80-летие Алтайского края из Татарстана прибудет президент

В делегацию войдут не только представители власти, но и бизнес-сообщества. Гости будут находиться в Алтайском крае с 10 по 14 сентября. За это время они объедут ряд туристических объектов, чтобы ознакомиться с инвестиционными возможностями региона, сообщает официальный сайт края.

Также на праздник по случаю юбилея приедут делегации из регионов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии. В официальных мероприятиях также будут участвовать представители Индии и Узбекистана.

Справка

С 2020 года должность президента республики Татарстан будет упразднена. Руководить субъектом будет глава республики.