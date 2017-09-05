На 80-летие Алтайского края из Татарстана прибудет президент

В Алтайский край приедет делегация из Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Миннихановым. Визит приурочен к 80-летию региона.
В делегацию войдут не только представители власти, но и бизнес-сообщества. Гости будут находиться в Алтайском крае с 10 по 14 сентября. За это время они объедут ряд туристических объектов, чтобы ознакомиться с инвестиционными возможностями региона, сообщает официальный сайт края.
Также на праздник по случаю юбилея приедут делегации из регионов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Монголии. В официальных мероприятиях также будут участвовать представители Индии и Узбекистана.
Справка
С 2020 года должность президента республики Татарстан будет упразднена. Руководить субъектом будет глава республики.
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