На Льва Толстого в Барнауле закатали первый слой асфальта и ремонтируют исторические дома

В Барнауле на улице Льва Толстого обновляют дорожное полотно. Также строители начали ремонт исторических зданий. Городская администрация планирует завершить благоустройство улицы ко Дню города 16 сентября.
В 2016 году бюджет города финансировал строительство ливневой канализации на Льва Толстого В этом году дорожники занялись обновлением полотна торговой улицы, а также благоустройством. Сейчас на участке между проспектами Социалистическим и Ленина уложен первый слой асфальта. Люки пока не заглублены в асфальт. Также укладывают плитку на тротуарах.
Ранее вице-мэр Вячеслав Химочка заявил, что на улице появится освещение и увеличится число парковочных мест.
Одновременно строители начали обновлять исторические здания. Сейчас в лесах стоит здание краевого наркологического диспансера на улице Льва Толстого, 23. Здесь укрепят фундамент, сделают наружную отделку стен и цоколя, оформят входы и отмостки. Это объект культурного наследия постройки начала XX века. В нем жила семья купцов Флягиных.
Также ремонтируют соседнюю Мало-Тобольскую. Всю ее площадь закрыли тротуарной плиткой. Обе улицы будут пешеходными.
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