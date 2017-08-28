На Льва Толстого в Барнауле закатали первый слой асфальта и ремонтируют исторические дома

Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

В 2016 году бюджет города финансировал строительство ливневой канализации на Льва Толстого В этом году дорожники занялись обновлением полотна торговой улицы, а также благоустройством. Сейчас на участке между проспектами Социалистическим и Ленина уложен первый слой асфальта. Люки пока не заглублены в асфальт. Также укладывают плитку на тротуарах.

Ранее вице-мэр Вячеслав Химочка заявил, что на улице появится освещение и увеличится число парковочных мест.

Одновременно строители начали обновлять исторические здания. Сейчас в лесах стоит здание краевого наркологического диспансера на улице Льва Толстого, 23. Здесь укрепят фундамент, сделают наружную отделку стен и цоколя, оформят входы и отмостки. Это объект культурного наследия постройки начала XX века. В нем жила семья купцов Флягиных.

Также ремонтируют соседнюю Мало-Тобольскую. Всю ее площадь закрыли тротуарной плиткой. Обе улицы будут пешеходными.