На Льва Толстого в Барнауле закатали первый слой асфальта и ремонтируют исторические дома

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Сегодня, 15:41.
Туризм

В Барнауле на улице Льва Толстого обновляют дорожное полотно. Также строители начали ремонт исторических зданий. Городская администрация планирует завершить благоустройство улицы ко Дню города 16 сентября.

Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

В 2016 году бюджет города финансировал строительство ливневой канализации на Льва Толстого В этом году дорожники занялись обновлением полотна торговой улицы, а также благоустройством. Сейчас на участке между проспектами Социалистическим и Ленина уложен первый слой асфальта. Люки пока не заглублены в асфальт. Также укладывают плитку на тротуарах.

Ранее вице-мэр Вячеслав Химочка заявил, что на улице появится освещение и увеличится число парковочных мест.

Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017.

Одновременно строители начали обновлять исторические здания. Сейчас в лесах стоит здание краевого наркологического диспансера на улице Льва Толстого, 23. Здесь укрепят фундамент, сделают наружную отделку стен и цоколя, оформят входы и отмостки. Это объект культурного наследия постройки начала XX века. В нем жила семья купцов Флягиных.

Также ремонтируют соседнюю Мало-Тобольскую. Всю ее площадь закрыли тротуарной плиткой. Обе улицы будут пешеходными. 

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