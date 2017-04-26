На майские праздники в Алтайском крае изменится расписание электричек

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Жизнь

В Алтайском крае в период майских праздников изменится расписание пригородных поездов. Некоторые электрички будут отменены, сообщает "Алтай-Пригород".

Электрички, вокзал.
Электрички, вокзал. Фото: altapress.ru.

1, 8 и 9 мая назначаются пригородные поезда:

  • №6113 Барнаул – Арбузовка, отправление со станции Барнаул в 10:55, прибытие на станцию Арбузовка 12:57;
  • №6114 Арбузовка – Барнаул, отправление со станции Арбузовка в 18:25, прибытие на станцию Барнаул в 20:36;
  • №6127 Барнаул – Алейская, отправление со станции Барнаул в 10:41, прибытие на станцию Алейская в 13:31;
  • №6128 Алейская – Барнаул, отправление со станции Алейская в 16:45, прибытие на станцию Барнаул в 19:48.

1, 8 и 9 мая отменяются пригородные поезда:

  • №6020 Барнаул – Красный Боец, отправление со станции Барнаул в 18:36, прибытие на станцию Красный Боец в 20:38. Ближайший поезд отправляется со станции Барнаул отправляется в 20:35;
  • №6021 Озёрки – Барнаул, отправление со станции Озёрки в 4:31, прибытие на станцию Барнаул в 5:55. Ближайший поезд отправляется со станции Озерки в 5:33;
  • №6101 Депо – Барнаул, отправление со станции Депо в 7:01, прибытие на станцию Барнаул в 7:40. Ближайший поезд отправляется с о.п. Велижановка 8:12;

1 и 8 мая назначается пригородный поезд:

  • №6001 Озёрки – Барнаул, отправление со станции Озёрки в 5:33, прибытие на станцию Барнаул 6:55.

1 и 8 мая отменяется пригородный поезд:

  • №6775 Сузун – Барнаул, отправление со станции Сузун в 4:01, прибытие на станцию Барнаул в 6:55. Ближайший поезд отправляется со станции Сузун 8:02.

2 и 10 мая назначается пригородный поезд:

  • №6775 Сузун – Барнаул, отправление со станции Сузун в 4:01, прибытие на станцию Барнаул в 6:55.

2 и 10 мая отменяется пригородный поезд:

  • №6001 Озёрки – Барнаул, отправление со станции Озёрки в 5:33, прибытие на станцию Барнаул 6:55

9 мая назначаются пригородные поезда:

  • №6384 Барнаул – Овчинниково, отправление со станции Барнаул в 8:10, прибытие на станцию Овчинниково в 10:21;
  • №6383 Овчинниково – Барнаул, отправление со станции Овчинниково в 16:05, прибытие на станцию Барнаул в 18:03;
  • №6386 Барнаул – Баюново, отправление со станции Барнаул в 9:27, прибытие на станцию Баюново в 10:44;
  • №6385 Баюново – Барнаул, отправление со станции Баюново в 14:17, прибытие на станцию Барнаул в 15:35.

9 мая отменяются пригородные поезда:

  • №6381 Овчинниково – Барнаул, отправление со станции Овчинниково в 13:37, прибытие на станцию Барнаул в 15:35. Ближайший поезд отправляется со станции Овчинниково в 16:05.

Расписание других пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.

Более подробную информацию о расписании можно получить в пригородных кассах ОАО "Алтай-Пригород", по телефону +7 (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.

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