На московской бирже начались торги фьючерсами на акции ПАО "Аэрофлот".

Таким образом, акции "Аэрофлота" оказались среди ценных бумаг других 22 эмитентов из России, на которые запущены торги производными финансовыми инструментами. Для обеспечения эффективно функционирующего рынка и поддержания котировок в торгах участвует маркет-мейкер, привлекаемый Биржей.

Новый инструмент может быть интересен текущим и потенциальным инвесторам в акции "Аэрофлота", придерживающихся альтернативных стратегий инвестирования и, например, имеющих потребность в хеджировании своих рисков и позиций, что позволит создать дополнительный положительный эффект на ликвидность вторичного рынка акций ПАО "Аэрофлот".

Источник: www.aeroflot.ru