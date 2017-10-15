На московской бирже начались торги фьючерсами на акции ПАО "Аэрофлот"

Сегодня, 09:29.
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На срочном рынке Московской биржи начались торги новым инструментом — фьючерсом на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" с исполнением в сентябре и декабре 2017. Решение о запуске новых срочных инструментов на акции российских эмитентов принимает непосредственно Московская биржа, выбирая наиболее ликвидные российские акции в качестве базового актива и принимая во внимание потенциальный интерес инвесторов на такие инструменты.

На московской бирже начались торги фьючерсами на акции ПАО "Аэрофлот".
На московской бирже начались торги фьючерсами на акции ПАО "Аэрофлот". Фото: Алексей Мартышкин.

Таким образом, акции "Аэрофлота" оказались среди ценных бумаг других 22 эмитентов из России, на которые запущены торги производными финансовыми инструментами. Для обеспечения эффективно функционирующего рынка и поддержания котировок в торгах участвует маркет-мейкер, привлекаемый Биржей.

Новый инструмент может быть интересен текущим и потенциальным инвесторам в акции "Аэрофлота", придерживающихся альтернативных стратегий инвестирования и, например, имеющих потребность в хеджировании своих рисков и позиций, что позволит создать дополнительный положительный эффект на ликвидность вторичного рынка акций ПАО "Аэрофлот".

Источник: www.aeroflot.ru

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