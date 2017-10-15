На московской бирже начались торги фьючерсами на акции ПАО "Аэрофлот".

На срочном рынке Московской биржи начались торги новым инструментом — фьючерсом на обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот" с исполнением в сентябре и декабре 2017. Решение о запуске новых срочных инструментов на акции российских эмитентов принимает непосредственно Московская биржа, выбирая наиболее ликвидные российские акции в качестве базового актива и принимая во внимание потенциальный интерес инвесторов на такие инструменты.
Таким образом, акции "Аэрофлота" оказались среди ценных бумаг других 22 эмитентов из России, на которые запущены торги производными финансовыми инструментами. Для обеспечения эффективно функционирующего рынка и поддержания котировок в торгах участвует маркет-мейкер, привлекаемый Биржей.
Новый инструмент может быть интересен текущим и потенциальным инвесторам в акции "Аэрофлота", придерживающихся альтернативных стратегий инвестирования и, например, имеющих потребность в хеджировании своих рисков и позиций, что позволит создать дополнительный положительный эффект на ликвидность вторичного рынка акций ПАО "Аэрофлот".
Источник: www.aeroflot.ru
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