На Московской бирже перекратили тоговать укаринской гривной

Решение о приостановке торговли украинской гривной Московская биржа приняла из-за того, что трейдеры просто не интересуются этой валютой. По данным Газеты.ru, активность участников торгов в паре гривна-рубль постепенно сходила на нет с 2014 года. Но и раньше, пишет издание, украинские и российские компании предпочитали взаиморасчеты в долларах или евро.
Торги в украинской валюте будут приостановлены на бирже с 21 августа.
Аналитики называют несколько причин такой низкой активности торгов с гривной. Прежде всего, это практически разорванные экономические связи между странами. Кроме того, гривна — очень волатильная валюта, что отбивает желание у участников внешнеэкономической деятельности и вкладчиков с ней связываться.
В разработанной летом правительством Украины программе развития экономики страны на три года стране пророчат мягкую девальвацию на 10% до 2020 года. К тому моменту национальная валюта должна подешеветь до 31 грн за доллар. Сейчас доллар стоит 25,49 грн, а в конце этого года уже может подорожать до 27,8 грн.
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