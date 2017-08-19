На Московской бирже перекратили тоговать укаринской гривной

Торги в украинской валюте будут приостановлены на бирже с 21 августа.

Аналитики называют несколько причин такой низкой активности торгов с гривной. Прежде всего, это практически разорванные экономические связи между странами. Кроме того, гривна — очень волатильная валюта, что отбивает желание у участников внешнеэкономической деятельности и вкладчиков с ней связываться.

В разработанной летом правительством Украины программе развития экономики страны на три года стране пророчат мягкую девальвацию на 10% до 2020 года. К тому моменту национальная валюта должна подешеветь до 31 грн за доллар. Сейчас доллар стоит 25,49 грн, а в конце этого года уже может подорожать до 27,8 грн.