На Оби перевернулась лодка с людьми

На реке Обь под Томском перевернулась лодка "Казанка" На ее борту были пять пассажиров. По предварительным данным три человека утонули, организована поисковая операция, сообщает сайт ГУМЧС России по Томской области.
По данным ведомства, лодка перевернулась в субботу в 32 километрах ниже по течению от города Колпашево. Двух пассажиров лодки спасли местные жители. Судьба троих неизвестна.
Спасатели обследуют русло реки и береговой линии. В поисках участвуют 24 человека, 6 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.
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