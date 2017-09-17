На Оби перевернулась лодка с людьми

По данным ведомства, лодка перевернулась в субботу в 32 километрах ниже по течению от города Колпашево. Двух пассажиров лодки спасли местные жители. Судьба троих неизвестна.

Спасатели обследуют русло реки и береговой линии. В поисках участвуют 24 человека, 6 единиц техники, в том числе 4 плавсредства.