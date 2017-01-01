Алтайские МЧСники спасли на Оби заблудившихся рыбаков

Вчера вечером в единую дежурно-диспетчерскую службу Каменского района поступила информация из полиции о том, что рыбаки заблудились на протоках реки. Двое мужчин сами обратились в полицию. Они сообщили, что находятся ориентировочно между селом Заковряшино и селом Караси Крутихинского района. Любители рыбалки сбились с пути и бродили по полутораметровым сугробам в надежде выйти к населенным пунктам. Однако без помощи они не смогли этого сделать.

На их поиски на снегоходах отправились сотрудник полиции и руководитель Каменского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам Владимир Морозов. Инспектор без труда смог обнаружить рыбаков на своем участке.

К полуночи их доставили в отдел полиции села Крутиха. Если бы не своевременное обращение за помощью, рыбалка для мужчин могла обернуться бедой.

МЧС напоминает всем, кто отправляется на рыбалку или просто на прогулку за город: в незнакомые места лучше не ходить. Также важно тепло одеваться и иметь при себе заряженный сотовый телефон.