На Оби в Барнауле утонул рыбак

По словам приятеля утонувшего, они отправились на рыбалку на одну из проток в районе Нового моста. Рыбаки передвигались по воде на резиновой лодке. Спасательные жилеты на них отсутствовали. Один из мужчин поскользнулся в лодке и выпал из нее в водоем. Ситуацию усугубил тот факт, что в воде было большое количество кувшинок, в которых и запутался мужчина. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, а также водолазы краевого спасательного отряда, которые обнаружили утонувшего и достали из водоема.

Заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Алтайскому краю Сергей Ковалев считает, что несчастные случаи на воде чаще всего являются следствием легкомыслия, нарушения элементарных правил безопасности. "Оледенение палубы и других частей судна может привести к падению за борт и травматизму. Опытные судоводители на этот случай имеют не только аптечку, но и комплект сменной одежды. Не помешает оборудовать судно тентом или иметь брезент. Правила плавания надо соблюдать неукоснительно. Они продиктованы жизнью, за каждым требованием стоит опыт поколений речников", — говорит Ковалев.