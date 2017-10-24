На 2-ом Сибирском производственном форуме обсудят вопросы повышения производительности компании

Производительность компании понимается широко: это касается не только собственно выпуска продукции, но и организации бизнес-процессов — планирования, бюджетирования, финансов, маркетинга, продаж, HR, IT и т.п. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на форуме, — управление изменениями в производственных компаниях: от локальных усовершенствований до трансформационных скачков, эффективные инструменты повышения производительности труда, формирование команды профессионалов и мотивация ее на результат и др.

Форум будет проходить три дня. 1 ноября состоятся экскурсии на производства крупнейших компаний СФО, таких как: "ТехноНИКОЛЬ-Сибирь", АО "Экран", ГК "Обувь России", "ДИНАЛ" и NPM Group. 2 ноября пройдут пленарные заседания и дискуссии, 3 ноября — мастер-классы по основным аспектам управления: продажи и маркетинг для производственных предприятий, совершенствование операций, управление персоналом, информационное и юридическое обеспечение деятельности.

Вадим Васильев, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, отметил важность проведения подобных форумов для региона, так как они позволяют предприятиям обмениваться успешным опытом и намечать пути дальнейшего развития и повышения производительности.

Александр Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, прокомментировал: "Мэрия принимает активное участие в повышении производительности компаний, оказывая финансовую поддержку. Основные средства, которые тратятся предприятиями, а мы их компенсируем, — это средства на техническое перевооружение. В этом году было выделено почти 30 млн рублей на эти нужды. Деньги распределились среди таких компаний, как: Новосибирский патронный завод, "Сиблитмаш", "Электроагрегат" и других".

Олег Руденко, директор по развитию компании "ИнфоСофт", рассказал, что на сегодняшний день в форуме подтвердило участие более 100 человек, на самом мероприятии ожидается свыше 150 делегатов. "В этом году география расширилась, к нам приедут участники из Кемеровской, Томской, Иркутской, Омской областей, а также из Алтайского, Красноярского, Краснодарского края, - подчеркнул Олег Руденко. – Среди спикеров форума - генеральные директора и собственники компаний, которые начинали с нуля и выросли до очень серьезных показателей.

Сергей Юнг, генеральный директор производственной компании "Обувь России", говоря об актуальности форума, отметил: "Каждое предприятие сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решать, среди них: привлечение инвестиций, выход на новые рынки и развитие интернет-продаж, маркетинг и т.д. Этот форум как раз направлен на то, чтобы ведущие производственные предприятия региона смогли передать свой опыт новым, развивающимся". Также Сергей Юнг рассказал о том, что ситуация в обувном производстве улучшается: по данным Discovery Research Group, в 2016 году объемы российского производства увеличились на 3,5%, в 1–м полугодии 2017 года — уже на 12,8%. "Обувь России" также активно развивает собственные производственные площадки: в этом году компания внедрила и наладила выпуск новых линеек обуви, в том числе и из полимерных материалов.

Один из спикеров форума Павел Бобошик, председатель Совета директоров АО "Завод "Экран", отметил, что повышение производительности компании — ключевой вопрос для предприятия сегодня. По его словам, на производительность компании влияет четыре основных фактора: общие условия, в которых предприниматель работает; используемые технологии; сами процессы, как организовано производство, услуги; а также люди. Завод "Экран" за последние годы добился достаточно больших результатов в области повышения производительности: если в 2014 году было выпущено 220 млн бутылок, то по итогам 2017 года ожидается объем выпуска на уровне 455 млн бутылок, т.е. рост составит более чем в два раза.

Организаторами Сибирского производственного форума являются компания "ИнфоСофт" и группа компаний "Обувь России". Официальный информационный партнер форума — ИА "Интерфакс-Сибирь". Мероприятие проходит при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и Новосибирской городской торгово-промышленной палаты.

Более подробная информация о форуме: www.sibproforum.ru