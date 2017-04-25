На омском аэродроме во время визита Медведева произошел пожар

В Омске произошел пожар на аэродроме, где находится самолет Ил-96, перевозивший премьер-министра Дмитрия Медведева.
Трава загорелась на территории аэродрома "Омск-Центральный" 25 апреля, сообщает "СуперОмск". Сейчас там находится самолет авиаотряда "Россия", на котором в город прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Пламя подобралось к самолету Ту-104. Этот борт используют сотрудники МЧС для тренировок. О дальнейшем распространении огня либо его ликвидации пока неизвестно.
Глава кабмина работает в Омске на партийном форуме "Единой России" под названием "Культура — национальный приоритет", пишет Тайга.инфо.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.