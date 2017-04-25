На омском аэродроме во время визита Медведева произошел пожар

Трава загорелась на территории аэродрома "Омск-Центральный" 25 апреля, сообщает "СуперОмск". Сейчас там находится самолет авиаотряда "Россия", на котором в город прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Пламя подобралось к самолету Ту-104. Этот борт используют сотрудники МЧС для тренировок. О дальнейшем распространении огня либо его ликвидации пока неизвестно.

Глава кабмина работает в Омске на партийном форуме "Единой России" под названием "Культура — национальный приоритет", пишет Тайга.инфо.