На отеле Трампа появилась проекция с Путиным

На проекции от лица российского президента появились надписи Happy to help, bro ("Рад помочь, бро"), Follow money ("Следуй за деньгами"), а также на русском языке "Крепись, братан".

Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI — igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.

На снимке, размещенным представителем руководства CAP Action Игорем Вольским, видно, что рядом с отелем стоят актеры, переодетые в военную форму.

A Putin projection now on top of Trump Soho in NYC pic.twitter.com/qbSNoGOBPo — igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.

Один из них держит флаг Российской Федерации, пишет "Утро.ру". Акцию организовал тележурналист из Вашингтона Робин Белл.

Проекция появилась после созыва спецпрокурором США Робертом Мюллером большого жюри по делу о вмешательстве Кремля в выборы президента США. Расследование ведут обе палаты Конгресса США, а также представители ФБР, пишет ura.ru.