На отеле Трампа появилась проекция с Путиным

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Сегодня, 15:52.
Жизнь

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке высветилась проекция с изображением президента РФ Владимира Путина и российским флагом. Гостиница находится в собственности американского лидера Дональда Трампа.

Встреча Владмира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Гамбург, 7 июля 2017 года.
Встреча Владмира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: kremlin.ru.

На проекции от лица российского президента появились надписи Happy to help, bro ("Рад помочь, бро"), Follow money ("Следуй за деньгами"), а также на русском языке "Крепись, братан".

На снимке, размещенным представителем руководства CAP Action Игорем Вольским, видно, что рядом с отелем стоят актеры, переодетые в военную форму.

Один из них держит флаг Российской Федерации, пишет "Утро.ру". Акцию организовал тележурналист из Вашингтона Робин Белл.

Проекция появилась после созыва спецпрокурором США Робертом Мюллером большого жюри по делу о вмешательстве Кремля в выборы президента США. Расследование ведут обе палаты Конгресса США, а также представители ФБР, пишет ura.ru.

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