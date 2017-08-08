На отеле Трампа появилась проекция с Путиным

На пятизвездочном отеле Trump SoHo в Нью-Йорке высветилась проекция с изображением президента РФ Владимира Путина и российским флагом. Гостиница находится в собственности американского лидера Дональда Трампа.
На проекции от лица российского президента появились надписи Happy to help, bro ("Рад помочь, бро"), Follow money ("Следуй за деньгами"), а также на русском языке "Крепись, братан".
Wow big action happening at Trump Soho in NYC pic.twitter.com/2jkyyi0YMI— igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.
На снимке, размещенным представителем руководства CAP Action Игорем Вольским, видно, что рядом с отелем стоят актеры, переодетые в военную форму.
A Putin projection now on top of Trump Soho in NYC pic.twitter.com/qbSNoGOBPo— igorvolsky (@igorvolsky) 8 августа 2017 г.
Один из них держит флаг Российской Федерации, пишет "Утро.ру". Акцию организовал тележурналист из Вашингтона Робин Белл.
Hi @realDonaldTrump, I'm projecting #followthemoney on the SoHo Trump hotel. On #nationaldollarday of all days. https://t.co/5neeXq57kx— robin bell (@bellvisuals) 8 августа 2017 г.
Проекция появилась после созыва спецпрокурором США Робертом Мюллером большого жюри по делу о вмешательстве Кремля в выборы президента США. Расследование ведут обе палаты Конгресса США, а также представители ФБР, пишет ura.ru.
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