На Первом канале закрывается программа "Наедине со всеми"

Актриса опровергла информацию о том, что закрыть передачу решило руководство канала. По словам Меньшовой, это было ее "желание и настоятельная просьба".

Телеведущая также написала, что за четыре года работы было снято 600 выпусков программы. "Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество", — отметила Меньшова.

Она рассказала, что не будет уходить с Первого канала.

Ранее сообщалось, что телеканал покинули знаменитые телеведущие Андрей Малахов, Александр Олешко и Тимур Кизяков.

Справка

"Наедине со всеми" — это программа-портрет, в которой люди рассказывают о важных и серьезных событиях в их жизни.