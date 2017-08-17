На Первом канале закрывается программа "Наедине со всеми"

Программа "Наедине со всеми" на Первом канале закрыта. Об этом рассказала ее ведущая Юлия Меньшова на своей странице в Instagram.
Актриса опровергла информацию о том, что закрыть передачу решило руководство канала. По словам Меньшовой, это было ее "желание и настоятельная просьба".
Телеведущая также написала, что за четыре года работы было снято 600 выпусков программы. "Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество", — отметила Меньшова.
Она рассказала, что не будет уходить с Первого канала.
Ранее сообщалось, что телеканал покинули знаменитые телеведущие Андрей Малахов, Александр Олешко и Тимур Кизяков.
Справка
"Наедине со всеми" — это программа-портрет, в которой люди рассказывают о важных и серьезных событиях в их жизни.
- Стало известно, когда выйдет программа Андрея Малахова на "второй кнопке"
- Андрей Малахов прервал молчание и заявил о декретном отпуске
- Интрига: новый выпуск "Пусть говорят" анонсируют фото двух ведущих
- На Первом канале закрывают программу "Пока все дома"
- Тогда и сейчас: как изменились популярные телеведущие
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.