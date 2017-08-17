На Первом канале закрывается программа "Наедине со всеми"

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Сегодня, 08:22.
Жизнь

Программа "Наедине со всеми" на Первом канале закрыта. Об этом рассказала ее ведущая Юлия Меньшова на своей странице в Instagram.

Юлия Меньшова.
Юлия Меньшова. Фото: www.instagram.com/juliavmenshova.

Актриса опровергла информацию о том, что закрыть передачу решило руководство канала. По словам Меньшовой, это было ее "желание и настоятельная просьба". 

Телеведущая также написала, что за четыре года работы было снято 600 выпусков программы. "Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину и снижала свое качество", — отметила Меньшова. 

Она рассказала, что не будет уходить с Первого канала.

Ранее сообщалось, что телеканал покинули знаменитые телеведущие Андрей МалаховАлександр Олешко и Тимур Кизяков.

Справка

"Наедине со всеми" — это программа-портрет, в которой люди рассказывают о важных и серьезных событиях в их жизни.  

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