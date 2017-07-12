На пляже Флориды люди выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью

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Сегодня, 21:46.
Жизнь

Около 80 человек на пляже в штате Флориде создали живую цепь, чтобы спасти унесенных сильных течением людей.

Море. Волна.
Море. Волна. Фото: СС0.

Во время отдыха на берегу двое детей женщины по имени Роберта Урсрей исчезли из поля ее зрения. Она увидела, что ребята в море и их относит течением, сообщает телеканал CBS.

Мать и еще шесть членов семьи бросились спасать детей, но всех начало также относить течением. Тогда находившиеся на пляже люди встали и создали цепь длиной 100 метров, не давая течению унести утопающих.

Всю семью удалось спасти. При этом среди людей, которые выстроились в цепь, были и не умевшие плавать, пишет "Росбалт".

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