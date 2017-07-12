На пляже Флориды люди выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью

Около 80 человек на пляже в штате Флориде создали живую цепь, чтобы спасти унесенных сильных течением людей.
Во время отдыха на берегу двое детей женщины по имени Роберта Урсрей исчезли из поля ее зрения. Она увидела, что ребята в море и их относит течением, сообщает телеканал CBS.
Мать и еще шесть членов семьи бросились спасать детей, но всех начало также относить течением. Тогда находившиеся на пляже люди встали и создали цепь длиной 100 метров, не давая течению унести утопающих.
Всю семью удалось спасти. При этом среди людей, которые выстроились в цепь, были и не умевшие плавать, пишет "Росбалт".
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