На пляже Флориды люди выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью

Во время отдыха на берегу двое детей женщины по имени Роберта Урсрей исчезли из поля ее зрения. Она увидела, что ребята в море и их относит течением, сообщает телеканал CBS.

Мать и еще шесть членов семьи бросились спасать детей, но всех начало также относить течением. Тогда находившиеся на пляже люди встали и создали цепь длиной 100 метров, не давая течению унести утопающих.

Всю семью удалось спасти. При этом среди людей, которые выстроились в цепь, были и не умевшие плавать, пишет "Росбалт".