На "почетной стоянке" барнаульского аэропорта появился Ан-2

Ан-2 на почетной стоянке барнаульского аэропорта. Фото: airaltay.ru. Ан-2 на почетной стоянке в барнаульском аэропорту. Фото: airaltay.ru. Ан-2 на почетной стоянке барнаульского аэропорта. Фото: airaltay.ru. Самолет Ан-2 в аэропорту Барнаула. Фото: altapress.ru.

Событие посвящено 80-летию гражданской авиации Алтая и 20-летию авиапредприятия "Алтай".

Самолет с бортовым номером RA-40484 эксплуатировался авиакомпанией "Алтайские Авиалинии" с 30 июня 1987 года. Всего самолет пробыл в небе 12 000 часов.

В 2009 году обшивка Ан-2 серьёзно пострадала после града, после самолет не летал.

Авиапредприятие "Алтай" приобрело в собственность этот борт для установки на привокзальной площади в качестве экспоната.

Справка

Самолёт Ан-2 первый полет совершил 31 августа 1947 года на аэродроме авиационного завода имени В.П.Чкалова в Новосибирске.

Эксплуатируется с 1948 года как транспортный, пассажирский, сельскохозяйственный, спортивный самолет. Имеет 22 модификации, состоял на вооружении ВВС многих стран мира. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самолет, производство которого продолжается более 60 лет.

В Барнаульском аэропорту эксплуатировался с 1954 по 2011 год в различных модификациях.