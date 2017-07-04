На "почетной стоянке" барнаульского аэропорта появился Ан-2

В Международном аэропорту Барнаул им Г.С. Титова на привокзальной площади установлен на "почетную стоянку" легендарный самолет Ан-2.
Событие посвящено 80-летию гражданской авиации Алтая и 20-летию авиапредприятия "Алтай".
Самолет с бортовым номером RA-40484 эксплуатировался авиакомпанией "Алтайские Авиалинии" с 30 июня 1987 года. Всего самолет пробыл в небе 12 000 часов.
В 2009 году обшивка Ан-2 серьёзно пострадала после града, после самолет не летал.
Авиапредприятие "Алтай" приобрело в собственность этот борт для установки на привокзальной площади в качестве экспоната.
Справка
Самолёт Ан-2 первый полет совершил 31 августа 1947 года на аэродроме авиационного завода имени В.П.Чкалова в Новосибирске.
Эксплуатируется с 1948 года как транспортный, пассажирский, сельскохозяйственный, спортивный самолет. Имеет 22 модификации, состоял на вооружении ВВС многих стран мира. Внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самолет, производство которого продолжается более 60 лет.
В Барнаульском аэропорту эксплуатировался с 1954 по 2011 год в различных модификациях.
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