На "Почту России" пришла посылка с 30 кг наркотиков

Как выяснило ФСБ, уроженец Украины и жительница Астраханской области сговорились с сотрудниками двух московских почтовых служб и работниками курьерской доставки. Курьеры выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов, отмечает РИА Новости.

В результате, посылка с заявленными паззлами, где оказались наркотики, была перехвачена, а оба наркодилера пойманы с поличным в отделении почты в Москве, пишет bfm.ru.