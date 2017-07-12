На "Почту России" пришла посылка с 30 кг наркотиков

В Россию из Германии доставили посылку, в которой вместо детского паззла оказалось 30 килограммов наркотиков на десятки миллионов рублей.
Как выяснило ФСБ, уроженец Украины и жительница Астраханской области сговорились с сотрудниками двух московских почтовых служб и работниками курьерской доставки. Курьеры выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов, отмечает РИА Новости.
В результате, посылка с заявленными паззлами, где оказались наркотики, была перехвачена, а оба наркодилера пойманы с поличным в отделении почты в Москве, пишет bfm.ru.
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