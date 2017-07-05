На подмосковной турбазе в мангале обнаружили обугленные кости и человеческий череп

Обугленные кости и череп погибшего обнаружил местный сторож и обратился в полицию. В одном из домиков были задержаны двое подозреваемых в преступлении в состоянии опьянения.

По версии следствия, 2 июля подозреваемый и потерпевший распивали спиртное в квартире в Зеленограде, когда между ними возник конфликт. В результате подозреваемый нанес знакомому не менее двух ударов молотком в область головы. От полученных повреждений 29-летний потерпевший скончался на месте. Участники застолья решили тело расчленить, а останки ночью сжечь на турбазе, считают следователи.

Во время допроса фигурант полностью признал вину и дал изобличающие показания, пишет bfm.ru.