На подмосковной турбазе в мангале обнаружили обугленные кости и человеческий череп

Полицейские арестовали предполагаемого убийцу, который попытался сжечь останки своей жертвы в мангале на одной из подмосковных турбаз, сообщили РИА Новости.
Обугленные кости и череп погибшего обнаружил местный сторож и обратился в полицию. В одном из домиков были задержаны двое подозреваемых в преступлении в состоянии опьянения.
По версии следствия, 2 июля подозреваемый и потерпевший распивали спиртное в квартире в Зеленограде, когда между ними возник конфликт. В результате подозреваемый нанес знакомому не менее двух ударов молотком в область головы. От полученных повреждений 29-летний потерпевший скончался на месте. Участники застолья решили тело расчленить, а останки ночью сжечь на турбазе, считают следователи.
Во время допроса фигурант полностью признал вину и дал изобличающие показания, пишет bfm.ru.
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