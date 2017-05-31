На полках "Магнита" появятся фрукты и овощи из Сирии

Между Россией и Сирией заработали прямые поставки овощей и фруктов.
Майкопское АО "Адыг-Юрак" наладило регулярный импорт овощей и фруктов из Сирии и заключило годовой договор поставок с продуктовых сетью "Магнит", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на владельца компании "Адыг-Юрак" Аслана Панеша.
В новороссийском порту уже разгружены около 50 тонн томатов, баклажанов и перца. "До 20 июня из Сирии должны прийти еще 12 контейнеров с черешней, абрикосами, сливами, персиками общим весом до 240 тонн. До конца лета "Адыг-Юрак" хочет ввезти из Сирии 5–6 тыс. тонн овощей и фруктов, вся продукция предназначена для "Магнита", — пишет "Коммерсант". В следующем году компания намерена импортировать в Россию 80–90 тыс. тонн. В пресс-службе "Магнита" факт сотрудничества подтвердили.
Препятствием в организации системного импорта стали проблемы с упаковкой. По словам Панеша, сегодня овощи и фрукты в Сирии для "Адыг-Юрак" упаковываются на местных предприятиях из российских материалов. Сейчас компания планирует создание собственных упаковочных цехов для каждого вида овощей и фруктов и просчитывает объем инвестиций.
"Адыг-Юрак" готова поставлять сирийские фрукты и овощи и другим продуктовым сетям, но пока предложений о сотрудничестве не поступало, отметил Панеш. Представитель одной из крупных сетей сказал изданию, что "работа с воюющей страной несет риски неконтролируемых отгрузок и оплаты", пишет znak.com.
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