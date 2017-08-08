Почему на популярные алтайские водоемы с трудом заходят инвесторы

Потянуло на солененькое

Турбазы на степных озерах работают в основном только в короткий летний сезон. Но динамика посещений их в этот период растет год от года. На Яровом прошлым летом отдохнули более 90 тыс. туристов, сообщила начальник отдела по развитию предпринимательства и туризму Марина Кириленко. Еще в апреле глава администрации Завьяловского района Николай Губерт сообщал, что с 2010 года число отдыхающих на их озерах выросло с 20 тыс. человек более чем в два раза. В прошлом году здесь побывали 52 тыс. отдыхающих, в Змеиногорском районе — 53 тыс., а в Курьинском — около 44 тыс., сообщили altapress.ru в районных администрациях.

Развитие инфраструктуры не успевает за динамикой прироста турпотока. До сих пор на некоторых озерах очевидные проблемы: не хватает средств размещения, не подведены коммуникации, дороги тоже, мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Туристы, приезжающие сюда, готовы платить больше за отдых, однако для этого нет необходимых условий. Такой вывод сделала компания "ASBA-консалтинг", которая год назад провела на озерах Завьяловского и Романовского районов исследование. Его результаты показали, что 80% приезжих живут в палатках, потому что им не хватило мест в средствах размещения, а 70% привозят продукты с собой, так как не уверены, что смогут купить их на месте. Власти и участники рынка планируют решить эти вопросы, но для этого требуются дополнительные инвестиции.

Продлить лето

Начальник отдела по культуре и туризму администрации Завьяловского района Владимир Налимов рассказал altapress.ru, что сейчас на четырех площадках района, где развивается туризм, увеличивается номерной фонд, появляются домики разной комфортности.

"Сервис постепенно улучшается, а иначе бессмысленно работать. Потому что если сосед сделает лучше, то отдыхающие пойдут к нему. Туристический бизнес довольно специфический: он требует ежегодных вложений, потому что номерной парк устаревает и его нужно ремонтировать", — говорит Налимов.

Он отметил, что в улучшение турбаз и территорий отдыха предприниматели ежегодно вкладывают около 15–20 млн рублей. По данным администрации района, за последние четыре года в развитие туриндустрии бизнесмены инвестировали около 100 млн рублей. Но для создания серьезных проектов этих денег недостаточно.

Власти района стремятся пригласить на турплощадку разных предпринимателей.

"Заработать в этот сезон должны все. Для этого необходимо предлагать разный товар. Например, в этом году пришли молодые ребята и предложили поставить в зоне отдыха веревочный парк. Если в Барнауле этим не удивишь, то у нас это как “космический корабль”. Предприниматели хорошо зарабатывают на нем", — говорит Налимов.

Он считает, что главная проблема развития бизнеса на озерах — отсутствие условий для организации круглогодичного отдыха. Такая возможность могла бы базироваться на целебных свойствах озер. Однако для строительства лечебно-оздоровительных санаториев требуются многомиллионные инвестиции.

На строительство крупного санатория (400 мест) на завьяловских озерах найти инвестора не удается уже около двух лет. Объем предполагаемых вложений составляет около 1,5 млрд рублей.

"Участок в 28 га переведен в земли рекреационного пользования. Туда проведены асфальтированная дорога и электричество. Единственное, есть проблема с канализованием, но, если инвестор появится, этот вопрос будет решен", — говорит Налимов.

По словам начальника краевого управления по туризму Юрия Захарова, сейчас этот инвестиционный проект активно продвигают на всевозможных форумах.

В Курьинском районе на берегу озера Белое уже около шести лет строится крупный туробъект. Алексей Купин, председатель районного комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, рассказал, что пока неизвестно, когда турбаза будет сдана полностью. Сейчас уже готовы десять благоустроенных домиков общей вместимостью около 100 человек, строится административный корпус. По словам Купина, этот объект не только даст новые рабочие места и обеспечит комфорт туристам, но и позволит организовать круглогодичный прием гостей.

В Яровом турпоток на весь год обеспечивают санаторий "Химик" и грязелечебница. Также здесь планируют построить крупный wellness-центр. Согласно туристическому паспорту города, комплекс должен включить отель, ресторан, спортивный и караоке-бар, концертный зал, спортивно-оздоровительный блок и т. д.

По словам первого вице-мэра Ярового Николая Бачурина, сейчас ведется разработка проекта, он будет готов к концу года. Wellness-центр планируют построить в центре города. "Если мы получим статус территории опережающего развития (ТОР) и у нас появятся льготы для инвесторов, им станет интересно вкладывать деньги в строительство туробъектов.

Для начала нам нужно показать, что мы сами что-то можем,а уже после открывать двери для инвесторов", — считает Николай Бачурин.

Дефицит участков и кадров

По словам Алексея Купина, строить новые объекты мешает, в частности, отсутствие свободных участков.

"Чтобы работать с инвесторами, нужно предложить площадки. Но на данный момент за чертой населенного пункта их нет, а на его территории все занято. Дальше продвинуться мы не можем: там находятся земли сельхозназначения. Чтобы их перевести в другую категорию, нужно разрешение краевых властей. Это длительный процесс, к тому же требуется обоснование", — говорит Купин.

Сейчас турбазы около озера Белое находятся на территории поселка Имени 8 Марта, к ним подведены все необходимые коммуникации. Однако на участках за пределами села такой инфраструктуры нет. По словам Алексея Купина, сейчас есть заявки по развитию участков под горой Синюха. Пока окончательного решения по ним не приняли, необходимо провести аукцион.

На озере Колыванское (Саввушки) в Змеиногорском районе на береговой линии находятся туристические стоянки и турбазы.

"Инфраструктура здесь развита слабо из-за того, что не подведено электричество. Тянуть линию дорого, усилий администрации и местного бизнеса будет недостаточно", — говорит Анна Глазатова, зампред комитета по культуре и туризму администрации.

Другая проблема — качество дорог. По словам Алексея Купина, если отремонтируют автодорогу от Поспелихи до Курьи, добраться до Белого будет легче.

"По федеральной трассе от Барнаула до Поспелихи 220 км едем два часа, 60 км до Курьи занимают час. Не сказать, что дорога очень плохая, но ехать тяжеловато. В программе 2019 года заложена ее реконструкция", — говорит Купин.

Строительство дороги и проведение электричества запланированы в программе социально-экономического развития района на ближайшие годы, рассказала Анна Глазатова.

Наконец, еще одно препятствие к развитию территорий — дефицит кадров. По словам Алексея Купина, из деревень идет большой отток молодежи. Однако, считает он, если турбазу построят и установят хорошую зарплату, специалисты могут вернуться.

Походы и экскурсии

В некоторых районах помимо пляжного отдыха развивают историко-культурный туризм. Курьинский район входит в Большое кольцо Алтайского края, туристы приезжают сюда, чтобы посетить музеи Калашникова и камнерезного дела, ходят к горе Синюха.

По словам Анны Глазатовой, последние два года повысилась предпринимательская активность, разрабатываются новые маршруты.

"Пока мы не можем взять комфортными условиями проживания, идеальными дорогами, но стараемся находить другие формы привлечения гостей", — говорит она.

В частности, речь идет о событийном туризме. Фестивали и праздники, которые проводят на озерах, посещают тысячи туристов.

Факт

Около 13 тыс. озер расположено в Алтайском крае