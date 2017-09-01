На прощальной сессии Барнаульской гордумы главу города растрогали до слез

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Политика

5 лет пролетели, как один день, сказала глава города Людмила Зубович на заключительной сессии Барнаульской гордумы шестого созыва 31 августа. О главе города, которая не участвует в нынешних выборах депутатов нового созыва, говорили в этот день больше, чем о ком бы то ни было. Ее наградили почетным знаком, а незадолго до окончания торжественной части депутаты и гости сессии аплодировали ей стоя.

Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Марина Ермоленко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Геннадий Шейда, Оксана Молодых. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Евгений Астаховский. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вадим Гражданкин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Петр Фризен. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Антон Шеломенцев. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Оксана Молодых. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Петр Фризен. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Лазарев. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Алексей Бобров. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Геннадий Шейда. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Последняя сессия БГД этого созыва состояла из двух частей. В ходе первой, чисто рабочей, депутаты, в основном, вносили коррективы в свои прежние решения. Вторая же часть была торжественной: как положено, депутатов благодарили и награждали.

Но и в ходе первой деловой части произошло событие, которое заставило главу города Людмилу Зубович растрогаться до слез.

Мы истинные патриоты

Первый вице-мэр и руководитель аппарата горадминистрации Вячеслав Франк, пояснив, что лишь два человека в год награждаются дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", вынес на обсуждение депутатов вопрос о награждении ею главы города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.

Людмила Зубович, напомнил он, имеет два высших образования, избрана депутатом БГД в четвертый раз, представительный орган Барнаула она возглавляет с 2008 года. Людмилу Зубович он назвал принципиальной, умелым организатором, грамотным руководителем.

По его словам, твердость характера и настойчивость позволяют ей общаться с депутатами, должностными лицами, добиваться желаемого результата, сохраняя общую стабильность и теплые взаимоотношения. Ее знают и ценят в политических кругах, сказал Франк.

Людмила Зубович.
Людмила Зубович.

Вторую награду получил Михаил Мариупольский, до апреля 2017 года — гендиректор "Завода ячеистых бетонов".

Решения о награждении приняли единогласно. Людмила Зубович поблагодарила за доверие. И не смогла сдержать слез.

Людмила Зубович,
глава города:

Не все из нас войдут в состав Барнаульской городской Думы седьмого созыва, но заверяю всех: мы истинные патриоты родного города. И барнаульцы всегда могут на нас рассчитывать.

Кого наградили? Всех

А уже в ходе торжественной части после 15-минутного перерыва те или иные награды получили все депутаты гордумы.

Почетные грамоты АКЗС вручил спикер АКЗС Александр Романенко — их получили Валерий Касплер, Андрей Солодилов, Игорь Кислицин и Василий Пирожков.

Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва.

Затем Вячеслав Франк вручил почетные грамоты администрации Барнаула 11 депутатам, поблагодарив всех за нелегкий труд, проявленную мудрость и понимание. После чего еще семь депутатов получили почетную грамоту Барнаульской гордумы, шесть депутатов благодарность БГД, а еще пятеро (недавно ставших депутатами) — благодарственные письма.

Персональное поздравление

С отдельной и, похоже, незапланированной (и импровизированной) речью вышел на трибуну зампредседателя БГД Андрей Солодилов — он почти всю ее посвятил Людмиле Зубович.

Андрей Солодилов,
зампредседателя БГД:

Тут говорили про нашу биографию, что мы вписаны как депутаты в историю. Людмила Николаевна будет вписана в историю еще и как первый глава города-женщина.

Андрей Солодилов.
Андрей Солодилов.

Мне хотелось бы поблагодарить ее за то руководство, которое она осуществляла нами. Потому что состав разнопартийный, и благодаря ее политической толерантности она умела разводить ситуацию, не доводить до откровенных политических баталий на Барнаульской городской Думе.

Даже если это где-то и происходило, то кулуарно: решались какие-то вопросы, учитывались мнения всех. Все заседания у нас происходили как по нотам. Мы знаем, что вы не избираетесь депутатом. Но знайте, что те депутаты, которые будут избраны в следующий состав, всегда будут рады вас видеть в этом зале.

Солодилов призвал еще раз поблагодарить Людмилу Зубович. Депутаты аплодировали ей стоя.

Какие подарки получили депутаты?

В память о работе БГД шестого созыва всем депутатам выдали флэшки с фотографиями значимых событий гордумы шестого созыва. "Там вся наша жизнь за эти пять лет. Те кто будет скучать друг по другу, будем смотреть", — объяснила Людмила Зубович.

Части награжденных выдавали часы и подарочное издание произведений Александра Пушкина.

Справка

За время работы шестого созыва депутаты провели 43 заседания гордумы, рассмотрели 947 вопросов, приняли 883 решения.

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