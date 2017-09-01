На прощальной сессии Барнаульской гордумы главу города растрогали до слез

Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Марина Ермоленко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Геннадий Шейда, Оксана Молодых. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Евгений Астаховский. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Вадим Гражданкин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Петр Фризен. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Антон Шеломенцев. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Оксана Молодых. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Петр Фризен. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Лазарев. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Алексей Бобров. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Геннадий Шейда. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Александр Романенко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Последняя сессия БГД этого созыва состояла из двух частей. В ходе первой, чисто рабочей, депутаты, в основном, вносили коррективы в свои прежние решения. Вторая же часть была торжественной: как положено, депутатов благодарили и награждали.

Но и в ходе первой деловой части произошло событие, которое заставило главу города Людмилу Зубович растрогаться до слез.

Мы истинные патриоты

Первый вице-мэр и руководитель аппарата горадминистрации Вячеслав Франк, пояснив, что лишь два человека в год награждаются дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", вынес на обсуждение депутатов вопрос о награждении ею главы города.

Людмила Зубович, напомнил он, имеет два высших образования, избрана депутатом БГД в четвертый раз, представительный орган Барнаула она возглавляет с 2008 года. Людмилу Зубович он назвал принципиальной, умелым организатором, грамотным руководителем.

По его словам, твердость характера и настойчивость позволяют ей общаться с депутатами, должностными лицами, добиваться желаемого результата, сохраняя общую стабильность и теплые взаимоотношения. Ее знают и ценят в политических кругах, сказал Франк.

Вторую награду получил Михаил Мариупольский, до апреля 2017 года — гендиректор "Завода ячеистых бетонов".

Решения о награждении приняли единогласно. Людмила Зубович поблагодарила за доверие. И не смогла сдержать слез.

Людмила Зубович,

глава города:

Не все из нас войдут в состав Барнаульской городской Думы седьмого созыва, но заверяю всех: мы истинные патриоты родного города. И барнаульцы всегда могут на нас рассчитывать.

Кого наградили? Всех

А уже в ходе торжественной части после 15-минутного перерыва те или иные награды получили все депутаты гордумы.

Почетные грамоты АКЗС вручил спикер АКЗС Александр Романенко — их получили Валерий Касплер, Андрей Солодилов, Игорь Кислицин и Василий Пирожков.

Затем Вячеслав Франк вручил почетные грамоты администрации Барнаула 11 депутатам, поблагодарив всех за нелегкий труд, проявленную мудрость и понимание. После чего еще семь депутатов получили почетную грамоту Барнаульской гордумы, шесть депутатов благодарность БГД, а еще пятеро (недавно ставших депутатами) — благодарственные письма.

Персональное поздравление

С отдельной и, похоже, незапланированной (и импровизированной) речью вышел на трибуну зампредседателя БГД Андрей Солодилов — он почти всю ее посвятил Людмиле Зубович.

Андрей Солодилов,

зампредседателя БГД:

Тут говорили про нашу биографию, что мы вписаны как депутаты в историю. Людмила Николаевна будет вписана в историю еще и как первый глава города-женщина. Мне хотелось бы поблагодарить ее за то руководство, которое она осуществляла нами. Потому что состав разнопартийный, и благодаря ее политической толерантности она умела разводить ситуацию, не доводить до откровенных политических баталий на Барнаульской городской Думе. Даже если это где-то и происходило, то кулуарно: решались какие-то вопросы, учитывались мнения всех. Все заседания у нас происходили как по нотам. Мы знаем, что вы не избираетесь депутатом. Но знайте, что те депутаты, которые будут избраны в следующий состав, всегда будут рады вас видеть в этом зале.

Солодилов призвал еще раз поблагодарить Людмилу Зубович. Депутаты аплодировали ей стоя.

Какие подарки получили депутаты?

В память о работе БГД шестого созыва всем депутатам выдали флэшки с фотографиями значимых событий гордумы шестого созыва. "Там вся наша жизнь за эти пять лет. Те кто будет скучать друг по другу, будем смотреть", — объяснила Людмила Зубович.

Части награжденных выдавали часы и подарочное издание произведений Александра Пушкина.

Справка

За время работы шестого созыва депутаты провели 43 заседания гордумы, рассмотрели 947 вопросов, приняли 883 решения.