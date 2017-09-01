На прощальной сессии Барнаульской гордумы главу города растрогали до слез

Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Марина Ермоленко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Геннадий Шейда, Оксана Молодых. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Евгений Астаховский. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вадим Гражданкин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Петр Фризен. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Антон Шеломенцев. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Оксана Молодых. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Петр Фризен. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Вячеслав Франк. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Лазарев. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Алексей Бобров. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Геннадий Шейда. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Александр Романенко. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Людмила Зубович. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Последняя сессия БГД этого созыва состояла из двух частей. В ходе первой, чисто рабочей, депутаты, в основном, вносили коррективы в свои прежние решения. Вторая же часть была торжественной: как положено, депутатов благодарили и награждали.
Но и в ходе первой деловой части произошло событие, которое заставило главу города Людмилу Зубович растрогаться до слез.
Мы истинные патриоты
Первый вице-мэр и руководитель аппарата горадминистрации Вячеслав Франк, пояснив, что лишь два человека в год награждаются дипломом и памятным знаком "За заслуги в развитии города Барнаула", вынес на обсуждение депутатов вопрос о награждении ею главы города.
Вячеслав Франк.
Людмила Зубович, напомнил он, имеет два высших образования, избрана депутатом БГД в четвертый раз, представительный орган Барнаула она возглавляет с 2008 года. Людмилу Зубович он назвал принципиальной, умелым организатором, грамотным руководителем.
По его словам, твердость характера и настойчивость позволяют ей общаться с депутатами, должностными лицами, добиваться желаемого результата, сохраняя общую стабильность и теплые взаимоотношения. Ее знают и ценят в политических кругах, сказал Франк.
Людмила Зубович.
Вторую награду получил Михаил Мариупольский, до апреля 2017 года — гендиректор "Завода ячеистых бетонов".
Решения о награждении приняли единогласно. Людмила Зубович поблагодарила за доверие. И не смогла сдержать слез.
Людмила Зубович,
глава города:
Не все из нас войдут в состав Барнаульской городской Думы седьмого созыва, но заверяю всех: мы истинные патриоты родного города. И барнаульцы всегда могут на нас рассчитывать.
Кого наградили? Всех
А уже в ходе торжественной части после 15-минутного перерыва те или иные награды получили все депутаты гордумы.
Почетные грамоты АКЗС вручил спикер АКЗС Александр Романенко — их получили Валерий Касплер, Андрей Солодилов, Игорь Кислицин и Василий Пирожков.
Последняя сессия Барнаульской гордумы VI созыва.
Затем Вячеслав Франк вручил почетные грамоты администрации Барнаула 11 депутатам, поблагодарив всех за нелегкий труд, проявленную мудрость и понимание. После чего еще семь депутатов получили почетную грамоту Барнаульской гордумы, шесть депутатов благодарность БГД, а еще пятеро (недавно ставших депутатами) — благодарственные письма.
Персональное поздравление
С отдельной и, похоже, незапланированной (и импровизированной) речью вышел на трибуну зампредседателя БГД Андрей Солодилов — он почти всю ее посвятил Людмиле Зубович.
Андрей Солодилов,
зампредседателя БГД:
Тут говорили про нашу биографию, что мы вписаны как депутаты в историю. Людмила Николаевна будет вписана в историю еще и как первый глава города-женщина.
Андрей Солодилов.
Мне хотелось бы поблагодарить ее за то руководство, которое она осуществляла нами. Потому что состав разнопартийный, и благодаря ее политической толерантности она умела разводить ситуацию, не доводить до откровенных политических баталий на Барнаульской городской Думе.
Даже если это где-то и происходило, то кулуарно: решались какие-то вопросы, учитывались мнения всех. Все заседания у нас происходили как по нотам. Мы знаем, что вы не избираетесь депутатом. Но знайте, что те депутаты, которые будут избраны в следующий состав, всегда будут рады вас видеть в этом зале.
Солодилов призвал еще раз поблагодарить Людмилу Зубович. Депутаты аплодировали ей стоя.
Какие подарки получили депутаты?
В память о работе БГД шестого созыва всем депутатам выдали флэшки с фотографиями значимых событий гордумы шестого созыва. "Там вся наша жизнь за эти пять лет. Те кто будет скучать друг по другу, будем смотреть", — объяснила Людмила Зубович.
Части награжденных выдавали часы и подарочное издание произведений Александра Пушкина.
Справка
За время работы шестого созыва депутаты провели 43 заседания гордумы, рассмотрели 947 вопросов, приняли 883 решения.
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