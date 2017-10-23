На пост мэра Барнаула заявились еще два кандидата

Павел Чеснов был депутатом АКЗС с 2004 по 2008 годы, был председателем местной ячейки "Правого дела", на последних выборах в Госдуму баллотировался от "Партии роста".

34-летняя предпринимательница Кристина Юстус представляет ЛДПР — недавно она стала депутатом гордумы.

"ПолитАлтай" отмечает, что эсеры и коммунисты не выдвинули своих кандидатов. Ранее руководитель аппарата реготделения "Справедливой России" Владислав Вакаев предлагал оппозиции сплотиться и выдвинуть единого кандидата. Однако в итоге этого не произошло.

Ранее документы в комиссию подали депутат БГД Юрий Ряполов и глава администрации города Сергей Дугин.

28 ноября состоится заседание конкурсной комиссии, которая отберет кандидатов на голосование. Решение о том, кто станет главой Барнаула, примут депутаты БГД. Голосование состоится на сессии, которая пройдет, предположительно, в конце декабря.