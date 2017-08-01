На пост президента Киргизии претендуют 59 человек

По сообщению Центризбиркома страны, заявления поступили от 10 политических партий (11 кандидатов) и 48 самовыдвиженцев.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября. После 10 сентября начнется предвыборная агитация, на которую отведено 34 дня, сообщает агентство "Фергана".