На пост президента Киргизии претендуют 59 человек

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Сегодня, 18:16.
Политика

О своем желании стать президентом Кыргызстана заявили 59 человек. Прием заявок закрыт.

Слева направо: Президент Армении Серж Саргсян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Слева направо: Президент Армении Серж Саргсян, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Фото: kremlin.ru.

По сообщению Центризбиркома страны, заявления поступили от 10 политических партий (11 кандидатов) и 48 самовыдвиженцев.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября. После 10 сентября начнется предвыборная агитация, на которую отведено 34 дня, сообщает агентство "Фергана".

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