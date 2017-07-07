На предприятии Росатома погибли два стройотрядовца

"Студенты умерли в результате падения с 10-метровой высоты в огороженной зоне", — уточняется в сообщении комбината. Установлено, что они погибли, возвращаясь с места работы.

Двух студентов нашли вечером 6 июля в шахте нерабочего лифта в строящемся здании опытно-демонстрационного центра ИХЗ ФГУП "Горно-химический комбинат", входящего в структуру Росатома.

Сначала погиб 19-летний молодой человек, а его 22-летний товарищ скончался позже в больнице.

Работы на объекте вело "СНПО "Элерон", которое также входит в Росатом. Летний сезон студенческой стройки в Железногорске был открыт 3 июля, пишет Тайга.инфо.

В железногорском подразделении работают два студотряда — "Пламя Сибири" и "Север".