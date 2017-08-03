На реках Горного Алтая пропали три туриста

2 августа у села Сапатан в реку Язулу упал с обрыва 12-летний подросток. Школьника ищут второй день. В месте падения мальчика бурное течение, пороги самой высокой 6-ой категории сложности, сообщают в республиканском управлении МЧС.

30 июля в Турочаке 28-летний местный житель прыгнул с 15-метровой скалы в Бию. До настоящего времени мужчина не найден.

А с 22 июля в республике ищут жителя Новосибирска Дениса Кубышкина, пропавшего без вести на Катуни. В поисках принимают участие спасатели, сотрудники полиции, волонтёры. Обследовано 105 км. береговой линии, 61 км. акватории реки Катунь. Поиски результатов не дали. Проводятся обследование участка от места впадения реки Урсул в реку Катунь до села Чемал, планируется осмотреть 90 км акватории.

С начала купального сезона в водоемах Республики Алтай утонули 6 человек. МЧС напоминает, что реки и озера Горного Алтая имеют свои опасные особенности:

Гости региона зачастую не знают о том, что реки и озера в Республике Алтай имеют свои особенности. Их питают горные ледниковые воды, а значит температура воды в них довольно низкая, рельеф дна неровный, склоновый, каменистый, что создаёт бурное течение и пороги, поэтому соблюдение мер безопасности при купании здесь особенно актуально.

Еще раз акцентируем внимание на том, что холодные реки и озёра Горного Алтая не терпят алкоголя. Купаться рекомендуется в специально оборудованных для этого местах, или хотя бы в проверенных, традиционно используемых для этого, с ровным дном, там где нет стремительного бурного течения и камней. Не выпускайте детей из поля зрения, если они играют на берегу или купаются. Берегите себя и своих близких.