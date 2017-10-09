Источник: на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" вдвое урезали финансирование

По словам собеседника агентства, первоначально на ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" планировалось потратить 50 млрд рублей. Теперь же речь идет о том, что выделят примерно половину от заявленной суммы. Сэкономят на модернизации. "Ремонт будет выполнен в полном объеме", — сказал источник.

Вадим Козюлин,

старший научный сотрудник ПИР-Центра:

У нас сегодня очень большой военный бюджет, он составляет почти 5,7% от ВВП, это очень много в мирное время, практически ни одна страна в мире не тратит столько средств. Сегодня выполняется программа перевооружения, но средств, как всегда, не хватает. И, надо отметить, что наибольшие средства в свое время были запланированы как раз для Военно-морского флота. Он фактически среди четырех видов вооружения оказался на последнем месте, поэтому сегодня у флота много потребностей, он в значительной мере устарел, требует замены и будет требовать еще большей замены по мере выбывания кораблей, а самая затратная статья — это авианосец. Вместо него можно было бы построить несколько кораблей меньшего размера или модернизировать старые корабли. Одним словом, это можно воспринять как оптимизацию средств, выделенных на флот. Дело в том, что последний поход "Адмирала Кузнецова" показал не лучшие результаты, и, судя по всему, у российского военного руководства сложилось представление о том, что нужно изменять концепцию использования авианосного флота.

В ходе ремонта "Адмирала Кузнецова", который должен продлиться два года, кораблю заменят котел главной энергетической установки. Предполагалось также модернизировать радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, пишет bfm.ru. Предыдущий ремонт "Адмирала Кузнецова" проводился с января по июнь 2016 года.

В феврале корабельная авианесущая группа вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.

Факт

Авианосец был спущен на воду в декабре 1987 года.

Справка

ПИР-Центр — неправительственная организация, специализирующаяся на научно-исследовательской, образовательной и издательской деятельности в области международной безопасности.