Источник: на ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" вдвое урезали финансирование

Расходы на ремонт единственного российского авианесущего крейсера урежут вдвое, сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, первоначально на ремонт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" планировалось потратить 50 млрд рублей. Теперь же речь идет о том, что выделят примерно половину от заявленной суммы. Сэкономят на модернизации. "Ремонт будет выполнен в полном объеме", — сказал источник.
Вадим Козюлин,
старший научный сотрудник ПИР-Центра:
У нас сегодня очень большой военный бюджет, он составляет почти 5,7% от ВВП, это очень много в мирное время, практически ни одна страна в мире не тратит столько средств. Сегодня выполняется программа перевооружения, но средств, как всегда, не хватает. И, надо отметить, что наибольшие средства в свое время были запланированы как раз для Военно-морского флота. Он фактически среди четырех видов вооружения оказался на последнем месте, поэтому сегодня у флота много потребностей, он в значительной мере устарел, требует замены и будет требовать еще большей замены по мере выбывания кораблей, а самая затратная статья — это авианосец. Вместо него можно было бы построить несколько кораблей меньшего размера или модернизировать старые корабли. Одним словом, это можно воспринять как оптимизацию средств, выделенных на флот. Дело в том, что последний поход "Адмирала Кузнецова" показал не лучшие результаты, и, судя по всему, у российского военного руководства сложилось представление о том, что нужно изменять концепцию использования авианосного флота.
В ходе ремонта "Адмирала Кузнецова", который должен продлиться два года, кораблю заменят котел главной энергетической установки. Предполагалось также модернизировать радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, пишет bfm.ru. Предыдущий ремонт "Адмирала Кузнецова" проводился с января по июнь 2016 года.
В феврале корабельная авианесущая группа вернулась в Североморск из дальнего похода в Средиземное море. В составе группы были, в частности, авианосец "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Палубная авиация "Адмирала Кузнецова" была задействована в военной операции в Сирии. По официальным данным, в двух авиапроисшествиях, не связанных с боевыми действиями, авиагруппа потеряла два истребителя.
Факт
Авианосец был спущен на воду в декабре 1987 года.
Справка
ПИР-Центр — неправительственная организация, специализирующаяся на научно-исследовательской, образовательной и издательской деятельности в области международной безопасности.
- В Минобороны едко прокомментировали слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
- Установлена причина катастроф истребителей авианосца "Адмирал Кузнецов"
- Истребитель Су-33 с "Адмирала Кузнецова" мог упасть из-за ошибки пилота
- Утонувшими истребителями авианосца "Адмирал Кузнецов" заинтересовались на самом высоком уровне
- Сюжет: Армия
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.