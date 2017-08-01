На репетиции парада в честь Дня ВМФ Шойгу назвали верховным главнокомандующим

На видео к Шойгу обращается адмирал и называет его "товарищ верховный главнокомандующий". Шойгу что-то бормочет и уходит.

Отметим, что в соответствии со статьей 87 Конституции России верховным главнокомандующим Вооруженными силами является президент Российской Федерации.