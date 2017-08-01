На репетиции парада в честь Дня ВМФ Шойгу назвали верховным главнокомандующим

На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором видно, как во время торжественного мероприятия министра обороны России Сергея Шойгу назвали верховным главнокомандующим.
На видео к Шойгу обращается адмирал и называет его "товарищ верховный главнокомандующий". Шойгу что-то бормочет и уходит.
Отметим, что в соответствии со статьей 87 Конституции России верховным главнокомандующим Вооруженными силами является президент Российской Федерации.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.