На роль Джеймса Бонда впервые пробуется темнокожий актёр

Кроме Эльбы претендентами на роль "нового Бонда" называются Том Хиддлстон (Локи в фильмах "Тор" и "Тор 2"), Дэмиен Льюис (известен по роли отца главного героя в фильме "Уилл"), Том Харди ("Безумный Макс. Дорога ярости", "Начало") и Эйдан Тёрнер (гном Кили в трилогии "Хоббит"), пишет Life.ru.

Портал Hollywood Reporter утверждает, что Дэниэл Крэйг, сыгравший в четырёх предыдущих сериях "бондианы", вероятнее всего, в съёмках участие не примет. Еще год назад Крэйг заявлял, что скорее вскроет себе вены, чем сыграет ещё в одном фильме про Бонда, хотя позднее несколько смягчил свою позицию по этому вопросу.

Справка

Идрисса Акуна "Идрис" Эльба. Родился 6 сентября 1972 в Лондоне. Британский актёр кино и телевидения. Наиболее известный по фильмам "28 недель спустя" (2007), "Рок-н-рольщик" (2008), "Мальчики-налётчики" (2010), "Призрачный гонщик 2" (2012), "Прометей" (2012), "Тихоокеанский рубеж" (2013), дилогии "Тор" (2011, 2013).