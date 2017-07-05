На Сахалине местные жители приняли односельчанку за ведьму и сожгли ее дом

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Сегодня, 19:32.
Происшествия

Жители села в Сахалинской области подожгли дом женщины, посчитав ее ведьмой. Как сообщается на сайте "Ассоциации Адвокатов России за Права Человека", об этом случае рассказал Олег Внуков.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь. Фото: открытые источники (CC0).

По его словам, село Победино считается одним из беднейших в округе. У людей там почти нет работы, и "единственным выходом для себя большинство мужчин видят прием наркотиков". Они и привели к самоубийству мужа Варвары Нигматулиной.

Однако односельчане 26-летней женщины решили, что именно ее "колдовские способности" стали причиной смерти мужа, а значит, она "принесет несчастья всему селу". Они решили устроить поджог в ее доме. В результате вдова с детьми лишилась жилья.

В ассоциации отмечают, что это не первый случай в России за последние несколько лет, когда соседи мстят за якобы колдовство. Чаще всего это происходит в неблагополучных населенных пунктах с низким уровнем жизни и высокой безработицей. Там люди руководствуются местными обычаями и верованиями, а в экономических проблемах начинают винить сверхъестественные силы и людей с якобы сверхспособностями.

Ситуацию с Нигматулиной специалисты организации взяли под общественный контроль и направят соответствующие запросы и жалобы в Следственный комитет РФ и прокуратуру, пишет "Росбалт".

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