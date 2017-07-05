На Сахалине местные жители приняли односельчанку за ведьму и сожгли ее дом

Жители села в Сахалинской области подожгли дом женщины, посчитав ее ведьмой. Как сообщается на сайте "Ассоциации Адвокатов России за Права Человека", об этом случае рассказал Олег Внуков.
По его словам, село Победино считается одним из беднейших в округе. У людей там почти нет работы, и "единственным выходом для себя большинство мужчин видят прием наркотиков". Они и привели к самоубийству мужа Варвары Нигматулиной.
Однако односельчане 26-летней женщины решили, что именно ее "колдовские способности" стали причиной смерти мужа, а значит, она "принесет несчастья всему селу". Они решили устроить поджог в ее доме. В результате вдова с детьми лишилась жилья.
В ассоциации отмечают, что это не первый случай в России за последние несколько лет, когда соседи мстят за якобы колдовство. Чаще всего это происходит в неблагополучных населенных пунктах с низким уровнем жизни и высокой безработицей. Там люди руководствуются местными обычаями и верованиями, а в экономических проблемах начинают винить сверхъестественные силы и людей с якобы сверхспособностями.
Ситуацию с Нигматулиной специалисты организации взяли под общественный контроль и направят соответствующие запросы и жалобы в Следственный комитет РФ и прокуратуру, пишет "Росбалт".
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