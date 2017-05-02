На Сахалине застрелили трех медведей, разгуливавших по улицам

Старший госинспектор Холмского лесничества Юрий Башкайкин рассказал, что это была вынужденная мера. Семейство из трех медведей в возрасте от трех до пяти лет разгуливало по улице Слепиковского в селе Костромском, заходило на территорию психиатрической больницы, медведи могли напасть на людей.

Днем 1 мая в селе Правда люди заметили еще одного медведя. По словам очевидцев, его рост более двух метров, вес - около 400 кг. Сейчас холмские охотоведы ведут его поиск.