На "СибШуз/ШузСтар" представят коллекции сезона осень-зима 2017/2018

Посетив выставку, руководители и специалисты компаний, специализирующихся на оптовой и розничной торговле, смогут обновить ассортимент обуви и аксессуаров, выбрав продукцию из широкого спектра представленных торговых марок.

Среди них — EVITA made in Spain, EVITA collezioni, EVITA green, EVITA junior, WASCO, Health Shoes, "Пешеходоff", MARTA, Thanks 4 Life, KEDDO, BETSY, CROSBY, TESORO, Elisabeth, AiciBerllucci, BigRope, Gotti, Bellavista, WitMooni, Elelsen, CAYMAN, "КФК", SLOTH, ARGO , FANNO FATTI, Makers Shoes, NBN- Shoes, STROBBS, Flotes, Кanomax, GLOSSI, Zojas Shoes, Lifexpert, Baby Sky, BIRACES, "ФАВОРИТ", Pack Bot, MURSU, Estello, Rooman, Cavaletto, Covanni, INARIO, NRP, Gala, Escan, LaMaliboo, Destra, Mie Scarpe, Sot, Ridlstep, MakFine, ENRICO, TAPiBOO, TREK, Ascot, Azon, Bamboo, Front, Macadam, Marko, Gala, Inbly, Covani, "Алми", Portania, Forme, Janita, Jomos, Waldlaufer, Finn Line, Glam forever, Bandola и другие.

"СибШуз/ШузСтар – 2017" — единственная в регионе специализированная выставка, которая объединяет одновременно всех игроков обувного рынка Сибири.

Выставка является специализированным мероприятием, предназначенным только для представителей обувной индустрии. Розничная продажа обуви на выставке не осуществляется.

Специалисты могут получить бесплатный электронный билет для посещения.

В рамках выставки состоятся презентации и мастер-классы для представителей обувной индустрии. Подробнее о программе на сайте.

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

Организаторы: компания "ITE Сибирь"; компания SHOESSTAR

Сайт: www.sibshoes.ru