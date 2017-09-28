На следующей неделе в Барнауле всем должны дать отопление

Процесс запуска тепла должен быть завершен на следующей неделе. Об этом рассказал руководитель городского комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев во время проверки ТЭЦ-3.
В домах некоторых барнаульцев по-прежнему холодно. Altapress.ru известно о нескольких случаях, когда в ответ на вопросы о холодных батареях или недостаточно горячей воде в кране обслуживающие организации ссылаются на сбой в работе ТЭЦ-3. По информации УК и ТСЖ, станция выдает теплоноситель с температурой всего 60 градусов, что недостаточно для качественного теплоснабжения.
Кощеев проверил готовность к работе ТЭЦ-3, которая отапливает большую часть Барнаула. Здесь продолжается ремонт, однако это не влияет на подачу тепла. Подстанция не работает на полную мощность. По словам главного инженера Барнаульской ТЭЦ-3 Алексея Макарова, то тепло, которое сейчас отпускает ТЭЦ, - это всего 10% от установленной мощности.
По данным СГК, на сегодня некоторые управляющие компании еще не начали запускать теплоноситель в дома. Между тем, тепловые сети города работают в штатном режиме – все ремонтные работы завершены. Сейчас, по словам Кощеева, "отрабатываются точечные заявки", а полностью отопление в городе будет отрегулировано в течение недели.
Если в квартирах все еще холодно, необходимо обратиться в управляющие жильем организации или в диспетчерские службы теплосетевых подразделений по номерам: 63-41-21, 33-69-41.
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