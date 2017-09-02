На содержание экс-президента США Барака Обамы уйдет больше миллиона долларов

Оплачивать содержание бывших президентов обязывает закон США, принятый еще в 1950-х годах. Деньги идут на пенсии экс-лидерам и их супругам, оплату офиса и связи. Например, у Барака Обамы есть офис в Вашингтоне площадью 760 кв. метров. Бюджету он обходится в 536 тыс. долларов, уточняет ТАСС. Также деньги выделяют на медицинскую страховку с обслуживанием в военных госпиталях и зарплату помощникам экс-президентов, работающих в их офисе.

На содержание Обамы потратят больше, чем на предыдущих президентов, пишут СМИ. На Джорджа Буша — младшего тратится на 100 тыс. долларов меньше. Содержание Билла Клинтона обходится дешевле на 200 тыс., на Джорджа Буша — старшего в 2018 году выделено 942 тыс., а на Джимми Картера — 456 тыс. долларов США.