На содержание экс-президента США Барака Обамы уйдет больше миллиона долларов

В 2018 году американским налогоплательщикам придется потратить 1,15 миллиона долларов на содержание своего экс-президента Барака Обамы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Times.
Оплачивать содержание бывших президентов обязывает закон США, принятый еще в 1950-х годах. Деньги идут на пенсии экс-лидерам и их супругам, оплату офиса и связи. Например, у Барака Обамы есть офис в Вашингтоне площадью 760 кв. метров. Бюджету он обходится в 536 тыс. долларов, уточняет ТАСС. Также деньги выделяют на медицинскую страховку с обслуживанием в военных госпиталях и зарплату помощникам экс-президентов, работающих в их офисе.
На содержание Обамы потратят больше, чем на предыдущих президентов, пишут СМИ. На Джорджа Буша — младшего тратится на 100 тыс. долларов меньше. Содержание Билла Клинтона обходится дешевле на 200 тыс., на Джорджа Буша — старшего в 2018 году выделено 942 тыс., а на Джимми Картера — 456 тыс. долларов США.
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