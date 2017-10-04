На Солнце образовалось "черное сердце"

Контуры фигуры были образованы холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, в центре объекта располагалась горячая активная область. Размер "сердца" составил около 1 млн километров. Оно просуществовало на поверхности звезды несколько часов.

При этом центр фигуры практически точно совпал с той областью, из которой несколько дней назад к Земле пришел поток солнечного ветра, вызвавший мощную магнитную бурю, отмечают физики, пишет bfm.ru.