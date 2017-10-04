На Солнце образовалось "черное сердце"

Необычная фигура в форме сердца сформировалась на поверхности Солнца 2 октября, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Контуры фигуры были образованы холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, в центре объекта располагалась горячая активная область. Размер "сердца" составил около 1 млн километров. Оно просуществовало на поверхности звезды несколько часов.
При этом центр фигуры практически точно совпал с той областью, из которой несколько дней назад к Земле пришел поток солнечного ветра, вызвавший мощную магнитную бурю, отмечают физики, пишет bfm.ru.
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