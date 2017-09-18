На создание комфорта в алтайских городах потратят около 3 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Александр Карлин утвердил государственную программу Алтайского края "Формирование современной городской среды" на 2018 — 2022 годы. На её реализацию за пять лет потратят около 3 млрд рублей, сообщает сайт регионального правительства.
Из федерального бюджета выделят 2 млрд. 637 млн. 324 тысячи рублей, краевого — 198 млн. 508 тысяч рублей, местных бюджетов —25 млн. рублей. Из внебюджетных источников поступит еще 250 млн. рублей.
Эти деньги пойдут на благоустройство дворов, парков, скверов, площадей, набережных, пешеходных зон и улиц.
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