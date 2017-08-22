На спортивной ярмарке десятки барнаульцев записали в секции детей

Спортивная ярмарка для детей и взрослых в магазине "Декатлон". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Ярмарка спорта". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

На спортивной ярмарке было не протолкнуться. Перед детьми и их родителями выступали представители спортивных школ и юные спортсмены города. Любой желающий мог подобрать для себя секцию, ведь гостям праздника было из чего выбирать. В программе приняли участие 16 спортивных школ и клубов города. Среди них клуб универсальных единоборств "Альфа", хоккейный клуб "Динамо", школа кунг-фу Владимира Суркова. Спортсмены старались удивить гостей и показать, что их секция самая интересная.

Артем Денисов пришел на праздник вместе с родителями, чтобы выбрать секцию.

Артем Денисов,

гость "Ярмарки спорта":

Больше всего мне понравились выступления ребят из клуба единоборств "Альфа". Я будто сам на время стал героем боевика и своими глазами увидел крутые единоборства. Теперь я обязательно запишусь к ним и стану таким же. Непередаваемые впечатления.

На ярмарке не скучали и родители будущих спортсменов. Они советовались с тренерами, чтобы узнать, подходит ли тот или иной вид спорта для их ребенка. Многих волновал вопрос о будущем юных спортсменов. Ведь почти все спортивные школы выходят на краевой и российский уровень.

Анастасия Егорова,

мать второклассника:

Мой сын Миша очень активный, он долго не мог понять, каким видом спорта хочет заниматься. Последний месяц выбирал между боксом, кунг-фу и карате. На ярмарке Миша увидел ребят из школы кунг-фу Владимира Суркова, попробовал повторять движения за ними и наконец-таки выбрал вид спорта для себя.

Тем, кто еще не определился, в какую секцию отдать ребенка, давали советы работники магазина.

Виктория Куркина,

спортлидер:

Думаю, что для маленьких мальчиков хорошо подойдут командные виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол. Они развивают командный дух, точность, сдержанность в игре. Кроме того, существует множество единоборств.

Девочкам я бы советовала обратить внимание на танцы и гимнастику. Эти виды спорта способствуют развитию гибкости и растяжки.

Спортивная гимнастика – равноценный вид спорта и для мальчиков, и для девочек. Он, конечно, тяжелый, но при этом очень зрелищный. Поэтому потраченные усилия стоят того.

Активнее всего родители записывали своих детей на хоккей, гимнастику и футбол. Ивану Мальцеву 6 лет, и совсем скоро он начнет заниматься хоккеем.

Иван Мальцев,

гость "Ярмарки спорта":

Мой любимый хоккеист – Александр Овечкин. Хочу быть похожим на него. Сегодня я пообщался с тренером, увидел ребят в хоккейной форме и окончательно решил, что этот спорт подходит для меня.

Немало людей выбирало необычные виды спорта: скалолазание, конную езду. Скалолазание сейчас только набирает популярность в Барнауле, однако некоторые родители уже занимаются вместе с детьми и испытывают непередаваемые эмоции.

Многие люди думают, что занятия спортом – дорогое удовольствие. На ярмарке работники магазина "Декатлон" разрушили этот стереотип и доказали, что спортом может заниматься каждый.

Виктория Куркина,

спортлидер:

Сегодня, чтобы заниматься спортом, не нужно иметь много денег. В наш магазин чаще всего приходят люди, которые только начали заниматься или тренируются несколько месяцев. Всякий раз они удивляются соотношению цены и качества. Например, комплект для занятий гимнастикой для ребенка обойдется в 1500 рублей с учетом ленты и обруча. Кроме того, на все товары 2 года действует гарантия.

Магазин спортивных товаров "Декатлон"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 188

Телефон: +7 (3852) 28-27-76

Сайт: www.decathlon.ru

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