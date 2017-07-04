На спутнике Galileo происходят необъяснимые поломки атомных часов

Около 10 атомных часов, установленных на европейской спутниковой системе навигации Galileo, вышли из строя по необъяснимой пока причине, сообщает La Tribune.
На сегодняшний день уже 20 часов из 72, работающих на орбите, работают нестабильно.
В Европейском космическом агентстве признают серьезность проблемы, поскольку атомные часы являются очень важным элементом навигационной космической системы, конкурирующей с американской GPS.
На каждом спутнике установлены четверо часов двух типов, пишет bfm.ru.
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