На спутнике Galileo происходят необъяснимые поломки атомных часов

На сегодняшний день уже 20 часов из 72, работающих на орбите, работают нестабильно.

В Европейском космическом агентстве признают серьезность проблемы, поскольку атомные часы являются очень важным элементом навигационной космической системы, конкурирующей с американской GPS.

На каждом спутнике установлены четверо часов двух типов, пишет bfm.ru.