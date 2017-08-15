На старт, внимание, фарш: алтайские полицейские задержали странного вора

В Локтевском районе сотрудники полиции задержали по "горячим" следам мужчину, которого подозревают в краже. Судя по всему, вор собирался поесть и устроить соревнования: из жилища пропали стартовый пистолет и нескольких килограммов фарша.
К полицейским обратилась жительница села Устьянка и сообщила, что вечером отлучилась из дома всего на несколько минут, а после возвращения обнаружила взломанный замок входной двери и пропажу имущества.
В этот же вечер сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался проживающий на этой же улице ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина.
Часть похищенного фарша мужчина успел приготовить в пищу — как раз перед тем, как к нему неожиданно нагрянули сотрудники полиции. Пистолет оказался цел. Оставшееся имущество стражи правопорядка изъяли и вернули потерпевшей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.