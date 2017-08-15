На старт, внимание, фарш: алтайские полицейские задержали странного вора

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Сегодня, 11:30.
Происшествия

В Локтевском районе сотрудники полиции задержали по "горячим" следам мужчину, которого подозревают в краже. Судя по всему, вор собирался поесть и устроить соревнования: из жилища пропали стартовый пистолет и нескольких килограммов фарша.

Фарш.
Фарш. Фото: СС0.

К полицейским обратилась жительница села Устьянка и сообщила, что вечером отлучилась из дома всего на несколько минут, а после возвращения обнаружила взломанный замок входной двери и пропажу имущества.

В этот же вечер сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался проживающий на этой же улице ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина.

Часть похищенного фарша мужчина успел приготовить в пищу — как раз перед тем, как к нему неожиданно нагрянули сотрудники полиции. Пистолет оказался цел. Оставшееся имущество стражи правопорядка изъяли и вернули потерпевшей.

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