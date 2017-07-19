На Ставрополье возвели бюджетную "Зенит-Арену" из соломы

На Ставрополье открылся стадион, полностью сделанный из соломы. Его создали на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств и назвали "Зенит-Арена".
Фермер-бахчевод Роман Пономарев рассказал, что строительство заняло всего пять дней и стоило 41 тыс. руб. и 4 тыс. 500 тюков соломы, пишет Sports.ru.
Отвечая на вопрос о том, зачем сельхозработникам это понадобилось, Пономарев ответил, что они любители футбола. "У нас есть своя красносельская команда, мы ведь из Красного села. Команда играет в разных районных турнирах, а стадион нужен, чтобы привлекать молодежь к спорту, чтобы она не обращала внимания на плохие привычки и не пристрастилась к ним. Название — это просто стеб над "Зенит-Ареной"", — пояснил фермер.
На следующей неделе здесь планируется провести Кубок мира по соломенному футболу, пишет "Росбалт".
Петербургский "Зенит" в своем микроблоге ответил создателям стадиона из соломы в Ставрополье, который назвали "Зенит-Арена".
"Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на "Зенит-Арене" (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку!" — говорится в сообщении клуба. Что именно будет в посылке, в сообщении не упоминается. Однако в другом посте приложено изображение "посылки" — это коробок спичек. Также команда решила пригласить автора идеи с соломенным стадионом для "обмена опытом" в Петербург.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.