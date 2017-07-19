На Ставрополье возвели бюджетную "Зенит-Арену" из соломы

Фермер-бахчевод Роман Пономарев рассказал, что строительство заняло всего пять дней и стоило 41 тыс. руб. и 4 тыс. 500 тюков соломы, пишет Sports.ru.

Уровень! Ставрополье, креативно и с юмором:-) #россия #russia #arena #stadium Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

Отвечая на вопрос о том, зачем сельхозработникам это понадобилось, Пономарев ответил, что они любители футбола. "У нас есть своя красносельская команда, мы ведь из Красного села. Команда играет в разных районных турнирах, а стадион нужен, чтобы привлекать молодежь к спорту, чтобы она не обращала внимания на плохие привычки и не пристрастилась к ним. Название — это просто стеб над "Зенит-Ареной"", — пояснил фермер.

На следующей неделе здесь планируется провести Кубок мира по соломенному футболу, пишет "Росбалт".

Петербургский "Зенит" в своем микроблоге ответил создателям стадиона из соломы в Ставрополье, который назвали "Зенит-Арена".

"Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на "Зенит-Арене" (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку!" — говорится в сообщении клуба. Что именно будет в посылке, в сообщении не упоминается. Однако в другом посте приложено изображение "посылки" — это коробок спичек. Также команда решила пригласить автора идеи с соломенным стадионом для "обмена опытом" в Петербург.