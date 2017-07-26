На Телецком озере пройдет парад кораблей

Парад кораблей на Телецком озере. Фото: Предоставлено организаторами. Парад кораблей на Телецком озере. Фото: Предоставлено организаторами. Парад кораблей на Телецком озере. Фото: Предоставлено организаторами. Парад кораблей на Телецком озере. Фото: Предоставлено организаторами. Парад кораблей на Телецком озере. Фото: Предоставлено организаторами.

В параде примут участие теплоходы и маломерные суда Телецкого озера. Парад пройдут около поселков Артыбаш и Иогач. Как рассказали организаторы, на праздник приезжают гости из Алтайского края и Республики Алтай, а также туристы, которые отдыхают на турбазах рядом с водоемом.

Ольга Дубровина,

координатор мероприятия, председатель Ассоциации предпринимателей Турочакского района:

Праздник проводится на Телецком озере ежегодно с 2005 года. Парад кораблей — самое яркое событие летнего туристического сезона. Об нем знают много людей, даже специально планируют свой отдых на этот день, чтобы посмотреть на теплоходы и получить массу эмоций. Это мероприятие стало визитной карточкой озера.

Организаторы подготовили широкую программу на весь день. В этом году здесь впервые проведут экскурсии, мастер-классы по изготовлению эко-кукол и изделий из голубой глины. "Телецкий водный праздник" посвятили Году экологии. Несколько площадок организует сотрудники алтайского заповедника. Праздничный концерт на этот раз пройдет на центральном причале села Иогач.

Парад кораблей Телецкой флотилии начнется в 20.30. Завершится праздник салютом.