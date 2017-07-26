29 июля на Телецком озере пройдет парад кораблей, посвященный Российскому Дню военно-морского флота. По словам координатора праздника Ольги Дубровиной, в этом году в нем примут участие около ста водных судов. Флагманом парада станет известный и самый большой теплоход на озере — "Пионер Алтая".
В параде примут участие теплоходы и маломерные суда Телецкого озера. Парад пройдут около поселков Артыбаш и Иогач. Как рассказали организаторы, на праздник приезжают гости из Алтайского края и Республики Алтай, а также туристы, которые отдыхают на турбазах рядом с водоемом.
Ольга Дубровина,
координатор мероприятия, председатель Ассоциации предпринимателей Турочакского района:
Праздник проводится на Телецком озере ежегодно с 2005 года. Парад кораблей — самое яркое событие летнего туристического сезона. Об нем знают много людей, даже специально планируют свой отдых на этот день, чтобы посмотреть на теплоходы и получить массу эмоций. Это мероприятие стало визитной карточкой озера.
Организаторы подготовили широкую программу на весь день. В этом году здесь впервые проведут экскурсии, мастер-классы по изготовлению эко-кукол и изделий из голубой глины. "Телецкий водный праздник" посвятили Году экологии. Несколько площадок организует сотрудники алтайского заповедника. Праздничный концерт на этот раз пройдет на центральном причале села Иогач.
Парад кораблей Телецкой флотилии начнется в 20.30. Завершится праздник салютом.
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