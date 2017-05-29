В Барнауле запускают экскурсию по Оби на теплоходе

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Сегодня, 12:38.
Туризм

С 1 июня на Барнаул можно будет посмотреть с Оби: в краевой столице начнет курсировать экскурсионный теплоход. Экскурсовод Анатолий Дмитриев расскажет об истории города. Об этом altapress.ru сообщили в турфирме "Алтайтурист".

Обь у речного вокзала Барнаула. 1 июня 2014 года.
Обь у речного вокзала Барнаула. 1 июня 2014 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

1 июня экскурсия "Прогулка по Оби" станет экспериментальной. До этого в Барнауле проводили обычные прогулки на теплоходе. Идею организовать полезные водные путешествия реализовало турагентство "Алтайтурист".

Пока неизвестно, как часто будут проводить подобные речные прогулки с экскурсоводом. Как пояснили в турфирме, возможно они будут проходить не чаще одного раза в месяц. 

Начнется экскурсия 1 июня в 10.50 с Речного вокзала, далее теплоход отправится в сторону Старого моста и обратно. Прогулка будет длиться около 1,5 часов. 

Количество туристов должно быть не более 150 человек. Стоимость взрослого билета — 250 рублей, а детского 200 рублей. 

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