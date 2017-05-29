В Барнауле запускают экскурсию по Оби на теплоходе

С 1 июня на Барнаул можно будет посмотреть с Оби: в краевой столице начнет курсировать экскурсионный теплоход. Экскурсовод Анатолий Дмитриев расскажет об истории города. Об этом altapress.ru сообщили в турфирме "Алтайтурист".
1 июня экскурсия "Прогулка по Оби" станет экспериментальной. До этого в Барнауле проводили обычные прогулки на теплоходе. Идею организовать полезные водные путешествия реализовало турагентство "Алтайтурист".
Пока неизвестно, как часто будут проводить подобные речные прогулки с экскурсоводом. Как пояснили в турфирме, возможно они будут проходить не чаще одного раза в месяц.
Начнется экскурсия 1 июня в 10.50 с Речного вокзала, далее теплоход отправится в сторону Старого моста и обратно. Прогулка будет длиться около 1,5 часов.
Количество туристов должно быть не более 150 человек. Стоимость взрослого билета — 250 рублей, а детского 200 рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.