На Украине лишили гражданства депутата, предложившего арендовать Крым

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, лишающий депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Артеменко гражданства. Ранее Артеменко предлагал провести всеукраинский референдум по вопросу о передаче Крыма в аренду России на 30–50 лет.
Поводом для лишения гражданства стало то, что в 2005 году депутат получил гражданство Канады. Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал этот случай уникальным в 26-летней истории независимой Украины, передает РБК.
По словам Ляшко, впервые "государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно – украинское – гражданство". Он добавил, что теперь он и его соратники будут требовать, чтобы чтобы парламент прекратил депутатские полномочия Артеменко.
РБК напоминает: Артеменко – автор "мирного плана для Украины и России". О нем в феврале 2017 года сообщила The New York Times. Позднее сам Артеменко рассказывал, что первым пунктом его плана является проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России на 30–50 лет, а вторым — возвращение Донбасса в состав Украины.
План Андрея Артеменко стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье за государственную измену. Депутата также исключили из фракции Радикальной партии.
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