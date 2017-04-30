На Украине лишили гражданства депутата, предложившего арендовать Крым

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Сегодня, 08:56.
Политика

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, лишающий депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Артеменко гражданства. Ранее Артеменко предлагал провести всеукраинский референдум по вопросу о передаче Крыма в аренду России на 30–50 лет.  

Крым-2016.
Крым-2016. Фото: Мария Стрыгина. altapress.ru

Поводом для лишения гражданства стало то, что в 2005 году депутат получил гражданство Канады. Глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко назвал этот случай уникальным в 26-летней истории независимой Украины, передает РБК.

По словам Ляшко, впервые "государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно – украинское – гражданство". Он добавил, что теперь он и его соратники будут требовать, чтобы чтобы парламент прекратил депутатские полномочия Артеменко.

РБК напоминает: Артеменко – автор "мирного плана для Украины и России". О нем в феврале 2017 года сообщила The New York Times. Позднее сам Артеменко рассказывал, что первым пунктом его плана является проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России на 30–50 лет, а вторым — возвращение Донбасса в состав Украины.

План Андрея Артеменко стал поводом для возбуждения уголовного дела по статье за государственную измену. Депутата также исключили из фракции Радикальной партии.

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