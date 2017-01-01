На Украине радикалы угрожают блокировать все поезда, идущие из России

Семенченко рассказал, что блокирующие железные дороги на востоке Украины активисты не пропустил 16 тысяч вагонов из ДНР и ЛНР.

Семен Семенченко,

депутат верховной рады Украины:

Мы планируем расширение блокады железных дорог. По автотрассам это сделать будет тяжелее. Надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций.

Киевский митинг радикалов, отмечавших третью годовщину Майдана, перерос в беспорядки. Собравшиеся перешли к зданию "Укрэнерго" и забросали его шашками и петардами. Около сотни людей держали плакаты "Поддержим торговую блокаду". Этих радикалов кроме Семенченко возглавили еще один депутат от фракции партии "Самопомощь" Егор Соболев и командир батальона ОУН (организация запрещена в России) Николай Кохановский.

К вечеру сторонники блокады решили разбить палатки у администрации президента Украины Петра Порошенко, чтобы переночевать и "продолжить настаивать на своих условиях".

На востоке Украины в настоящее время пути перекрывают около 100 человек. Блокада привела к острой нехватке угля для украинской энергетики и металлургии. В стране был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия радикалов, передают "Вести".