На Украине вместо "ВКонтакте" запустили национальную соцсеть

Сайт создали программисты IТ-компании из Канады. Пока в сети доступна одна функция — смена аватарки.

В соцсети на данный момент зарегистрировано около 30 тыс. пользователей. Когда количество участников перешагнет порог в 100 тысяч, будут активизированы функции "новости" и "друзья".

17 мая президент Украины Петр Порошенко в рамках расширения санкций в отношении России заблокировал доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам "Яндекса" и Mail.ru. Российские власти назвали это решение абсурдным и бессмысленным. 30 мая СМИ сообщили, что руководство "ВКонтакте" решило закрыть офис на Украине, пишет znak.com.