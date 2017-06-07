На Украине вместо "ВКонтакте" запустили национальную соцсеть

На Украине вместо запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте" заработала национальная соцсеть Ukraineans, сообщает "Эхо Москвы".
Сайт создали программисты IТ-компании из Канады. Пока в сети доступна одна функция — смена аватарки.
В соцсети на данный момент зарегистрировано около 30 тыс. пользователей. Когда количество участников перешагнет порог в 100 тысяч, будут активизированы функции "новости" и "друзья".
17 мая президент Украины Петр Порошенко в рамках расширения санкций в отношении России заблокировал доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к сервисам "Яндекса" и Mail.ru. Российские власти назвали это решение абсурдным и бессмысленным. 30 мая СМИ сообщили, что руководство "ВКонтакте" решило закрыть офис на Украине, пишет znak.com.
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