На Украине заблокировали "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Также будет заблокирован доступ ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb, сообщает meduza.io.

По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину приходится 17,6% от общего трафика "ВКонтакте" (январь 2017 года). В России этот показатель составляет 62,42%. По данным LiveInternet, в январе 2017 года дневная аудитория "ВКонтакте" превысила 15 млн уникальных пользователей.

По данным "Одноклассников", ежемесячная аудитория соцсети на Украине составляет 9,5 млн человек, ежедневная — 5,4 млн. Согласно данным Gemius, в стране соцсеть занимает второе место по веб-аудитории, опережая Facebook. Ежемесячная мобильная аудитория "Одноклассников" на Украине оценивается в 4,7 млн пользователей, сообщает РБК.



Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.





