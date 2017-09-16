На уличное освещение Алейска потратят 7,5 млн рублей из бюджета Алтайского края

В сентябре на улицах Алейска заменят более 1 тыс. ртутных ламп на светодиодные светильники. На это из бюджета Алтайского края выделили почти 7,5 млн рублей, сообщает сайт краевого правительства.
Специалисты уже приступили к монтажу наружного освещения. Вместо энергозатратного оборудования 29 светильников нового поколения уже установили на улицах Есенина, Первомайской, в переулке Ульяновском. Подрядчиком выступает Алтайский завод светотехники, работы по установке выполняет муниципальное предприятие "Цветовод".
"Современные светодиоды дают больше света, потребляя при этом минимальное количество электроэнергии, то есть энергоэффективность улично-дорожной сети Алейска станет заметно выше", - отмечают в администрации Алейска.
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